襯色如襯衫 難忘為張大千作品趕工 裝裱夫妻檔 畫框藏無價寶

《阿飛正傳》、《花樣年華》兩張電影海報經李基夫婦兩雙巧手裱得筆直平滑，再套上畫框，擱在工作枱上，為平平無奇的裱畫工場添上一絲藝術氣息。 「《花樣年華》海報最多人裱，我（至今）裱過逾百張，有些是日版、有些是香港版，真的很多人收藏！」從事裱畫工作多年的李基說。不過，眼前的這一張有點不同，特別之處不在於海報本身，而是海報的擁有者即將帶着海報遠赴他方，「這名客人快要移民葡萄牙，說之後回來香港，還有一些字畫要交給我裝裱，叫我千萬不要退休」！

國畫大師方召麐 親題店招牌

裱畫師傅李基和太太李娟今年60多歲， 打理裱畫店「明日鏡畫」接近20年，別看工場隱身於落山道的車房之間，門口小小，也沒有光鮮門面，但來裱畫的客人不乏名人、藝術家，掛在門口的招牌書法是由前政務司長陳方安生的母親、國畫大師方召麐所題，還有已故著名鋼筆畫藝術家李薔生的作品，均是由他們裝裱。而演員黃秋生亦曾來裱畫，李太興奮提及當他知道她和丈夫是新會人後，還特意為他們買來新會陳皮呢。

李太說：「客人拿畫來裝裱，我們很多時都不知道作品價錢，他們只不斷說很便宜、很便宜，不想給我們很大壓力。」夫婦二人裱過最貴的作品，是一幅出自當代水墨大師張大千的作品。「畫作有60多吋乘30多吋大，客人拿來的時候並沒有說多少錢，但我們認出這是張大千的畫作，風格是潑墨式」，二人雖沒有念過藝術課程，但在這行浸淫得多，對名師大作略知一二。他們當日馬上趕工完成，為免夜長夢多，裝裱好後第一時間送回給客人，後來才知道那幅水墨畫價值達1200萬元。

不捨客人未言休：想做多20年

李基1997年帶同妻女從澳門移居香港，跟隨同為裱畫師傅的父親學裱畫，夫婦二人多年來拍住上，字畫、油畫、鏡器、立體裝裱等無一不曉。2003年他們更於銅鑼灣中央圖書館旁開設門市，並於土瓜灣設立工場。李基每日早上9時至晚上6時半就在工場裱畫、做框；偶爾太太會來幫忙裝裱大型作品，下午她就到門市接訂單、送貨，關店後或再到工場幫忙，夫唱婦隨，不亦樂乎。3個女兒老是叫爸媽退休安享晚年，兩人卻說客人不捨得他們，其實心底裏是他們不捨客人。「如果我們現在只有40歲不知幾開心，這樣就可以多做20年！」李太爽朗大笑起來。

二人記掛的不止是名人客人，還有更多他倆掛在心頭的客人。 無論是一張畢業證書、一張商業登記證、一幅展覽畫作，他們強調無論是貴是廉，都一視同仁，認真裝裱，因全都是客人珍而重之的。「我經常跟客人說，你信得過我才好把作品交給我」，李太說每次從客人手中接過它們，肩膀上都有一股壓力，壓力不全然來自它們本身的價格，而是背後那無形的價值，當中盛載的或是家門榮光，或是夢想，又或是父母的愛。

「我很欣賞子舜的媽媽，父母的愛很偉大。」李太口中的子舜，是個患有中度智障及自閉症的畫家，先天注定其人生路困難重重，但在父母的信任和努力下，他一步一步發揮自己的天賦，成為畫家。李太興奮地打開電話中的相片，向記者展示子舜的畫作：「子舜畫的畫讓人很開心，他的畫作還有在不同地方展出，很受歡迎！」每次子舜舉辦畫展，子舜媽媽都會把畫作交予他們裝裱，夫婦二人深知每一張畫作背後所藏意義，每每為這一家人感動不已。

間接促成畫展 獲邀參觀感滿足

李太又拿起工作枱上一張待裱的報紙，上面寫着一個80多歲的畫家舉行畫展，「這個很難忘」！原來這個畫展，她有份促成。「本來是女兒拿爸爸的畫來裝裱，想送給朋友，我看見覺得很美，富藝術感之餘題材又很廣泛，她說爸爸很喜歡畫畫，以前教過學生，但沒有參加過畫展。」李太忽發奇想給客人提議，不如把爸爸的畫作整理，為他開展覽圓夢。客人最後蒐集過百幅作品擺展，畫作全部交由他們裝裱，還將有污漬、破損的水墨畫帶來，讓他們委託相熟師傅修復，呈現出作品本身的美態。兩夫婦更獲邀參觀展覽，看見客人一家的滿足感，訪問當日再提起，言談間仍流露出一份幸福滿足。

工場空間僅400多呎，放滿畫框、卡紙、玻璃、膠片等裝裱素材，門口是釘角機、切割畫框的機器，正中央是一張長方形大枱，這些佔去工場大部分位置，僅留下一條一個身位闊的通道；工場後方又放滿畫框木條，平時走動都要互相遷就，但就無阻兩人的熱情。「只有很喜歡藝術才會有心做，就像我們今時今日這樣，對字畫很有興趣，仍有熱誠，每一個作品做完後自己都覺得開心。」李基道。

說起裱畫，他們眼裏充滿光芒，雖然二人常嚷着裱畫只是「手板眼見工夫」，熟能生巧，但看他們裝裱、聽他們講解，就知道這門手藝不如所說的簡單。訪問當日他們示範裝裱報紙，兩人輪流登場。李太先將報紙裁出合適尺寸，夾入一塊膠膜並以硬紙托底，然後放入裱畫機加熱數分鐘。膠膜受熱後融化，將報紙牢牢貼緊硬紙，壓平、熨直。

未曾修讀藝術 美感來自生活

「這張報紙，襯什麼卡紙好呢？」在等待裱直報紙期間，她拿出一疊五顏六色的卡紙，為報紙選擇卡紙邊框。琳琅滿目的色辦擺在眼前，她拿出藍色比一比，有點深沉，然後拿起綠色、白色、黑色、黃色……逐個顏色襯一襯、配一配，臉上笑容沒有停過。「襯顏色很開心，像模特兒襯衣服，又如女人到時裝店購物，這樣好看、那樣也好看！」最後敲定綠色作邊框，她有自己一套心得：選取作品佔較小部分的顏色，既能呼應作品本身，又不會與其「撞色」，雖沒讀過藝術課程，但她的美感從生活、經驗累積而來。之後捧來一堆畫框，配合卡紙左試右試，記者怕耽誤他們時間，本想隨便選一款，她卻堅持：「不行，我要襯到靚！」

裱畫機將報紙熨得服貼後，李基架上眼鏡，拉起工具尺量度報紙大小，反覆測量，接連裁出卡紙、膠片和托底用的木板，將畫框切割成所需長度。然後在兩支木條兩端塗上白膠漿，兩頭貼實放入釘角機，連踩控制器兩下，「咻、咻」兩口釘立刻打入木條，框架馬上成形。他回到工作枱，放下框架，李太將膠片、報紙、木板、木框組裝起來，在背面用封箱膠紙封底防蟲蟻。原先一份看完即棄的報紙經裝裱後脫胎換骨，在場無一不大讚裱得很好看，李基說笑道：「這句聽得多，已聽到麻木！」●

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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