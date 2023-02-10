沙發薯：給十八歲不懂性的我

英劇探討consent議題

《給十九歲的我》正式上演後，有在電影中出現的學生向傳媒抗議，指不同意電影公開上映；大眾爭論電影的道德，最後張婉婷公布電影將會暫停公映。網上討論中，「同意（consent）」是重點，大家都強調同意的重要。近十數年「同意」在歐美社會亦是關鍵詞，全因更多涉及強姦的審訊及「#MeToo」等女權運動，大眾對「灰色地帶」的性行為有更多的討論及認知；涉及有酒精影響的性行為最棘手，這正是Channel 4 電視劇Consent最新一集單元劇的故事。

Consent的故事發生在英國專給有錢人入讀的私人學校（public school），17歲男主角Archie來自有錢家庭，前途大好。一如其他同年男生，他滿腦子都是性愛，但由於他是個內向、宅系男生，所以仍然是處男，被其他男生好友經常取笑。女主角則是來自工人階級家庭的黑人女生Natalie，是學校的少數。

Archie的男生好友群組都是豬朋狗友，充滿歪曲的大男人思維，物化女生，經常取笑Archie是處男，並不斷慫恿他要盡快與Natalie上牀來「取分」。其實Archie與Natalie二人正在交往，兩情相悅，雙方均有意將關係再進一步發展，所以性關係也只是遲早的事。原本Archie的18歲生日派對是兩人可以初嘗禁果的良機，但怎料Archie被這班豬朋狗友唆擺，作出越界行為，派對最終成為兩人的噩夢。

派對一如眾多英國年輕人派對一樣，充滿着酒精及藥物。Archie與Natalie在派對中原本十分恩愛，但派對尾聲時，兩人都飲得太醉，Natalie基本上已醉到不省人事，豬朋狗友就在此時告訴Archie：「這就是你破處的最佳時機！」不止，他們更提他一定要有片作證，不然他不會「取分」，結果Archie就真的抱Natalie到他的房間，和她「上牀」。

顯然，這不是上牀，而是強姦。翌日，Natalie基本上完全不記得發生什麼事，只有驚恐。Archie則滿心歡喜，更將他拍的短片與豬朋狗友分享；而他同時奇怪為什麼Natalie突然消失，不再回應他的短訊與電話。最終他找上門，還不明為何她這樣傷心，憤怒離場。

熱播短片內容惹爭議

除了探討英國學校性侵犯行為的普及化及女生難以作出指控外，Consent主要環繞充滿毒性的大男人主義。當女性主義在社會愈來愈壯大的時候，同時這種早被認為落伍守舊的大男人主義亦弔詭地因社交網絡而獲得更多關注，引來更多捧場客。這一兩年的網絡紅人Andrew Tate便是最佳例證，全靠TikTok，他叫女人收聲的短片在小朋友與青少年圈子特別受歡迎，累積數千萬點播。有不少年輕人視這種人為「明星」，那又怎不叫人心寒？

最近社交網絡另一大話題就是日本年輕人在連鎖食店作出的無聊破壞行為。現在年輕人在社交網絡追逐刺激出位、吸睛內容，要教他們理性、consent或尊重，是誰責任？

文：陳Damon（chandamon.com）

[文化力場]