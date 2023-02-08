荷蘭展覽 尋求新視野 設計面向未來 遇樽頸位

全球的設計周或設計展，都是以商業為本，大都是在已有的設計產業上，在平衡生產方式、生產效率及使用體驗方面作微調。去年在Eindhoven舉行的荷蘭設計周（Dutch Design Week，下稱DDW），本身最與眾不同之處在於其radical（激進）的取向，有一種其他工業設計首都沒有的直截了當，亦沒有歷史及經典藝術風格的包袱，從而成就一種純粹而簡單、不在乎外觀只在乎個人及社會層面功能的怪誕設計風格。往年便有不少以改變社會為重點的Social Design以及新環保物料研發，成為全球設計界大方向的指標。但隨着這兩種取向全球普及化，荷蘭設計師近來亦只是重複上述取向，讓荷蘭設計周自疫情期間，變得有種老調重彈的因循感覺，少了以往的破格與驚喜。

發掘人類孕育新生命可能

荷蘭設計周其實早於疫情前已開始出現疲態，而今屆設計周的創意總監亦易手，由Dutch Design Foundation總監Martijn Paulen轉為設計師Miriam van der Lubbe，銳意為DDW注入新視野。今屆以Get Set為年度主題，意指設計界能如何以正確心態解決當下的氣候、戰爭等問題。設計周內不少展覽希望能以新設計為荷蘭設計周拓荒，如在MU Hybrid Art House舉行、以未來如何孕育新生命為主題的Reproduction Otherwise展覽便是其中之一。MU向來以前瞻結合多媒體作為展覽方式，今屆以此發掘人類孕育新生命的未來可能。如Lauren Lee McCarthy的作品Surrogate，便以短片裝置呈現人們可透過程式全面監測代孕母親的一舉一動作前提，播放訪問及模擬片段。Future Baby Production Collective的作品UNBORN0X9，則以「人工母親」呈現未來體外懷孕及機械人育兒的可能，將女性剔出整個生養過程，全程假手於機械。這種設計主題不是不好，亦能看到不少涉及多個層面的社會爭議，但不少作品都缺少了當下讓理論成為真實科技的基礎，予人純粹空談的感覺。

相比之下，Next Nature主理的NANO SUPERMARKET有較高的實在感。由來自全球44個國家的專家、學者、科學家等組成的組織Next Nature，本身便以未來科技如何重塑生活為切入點。而NANO SUPERMARKET展覽便一如主題地以納米科技為本，發掘這種製作方式如何改變我們的消費模式，當中不泛有趣想像，例如利用納米技術製作能配合服裝色調變色的隱形眼鏡、能保持蔬果新鮮的Freshkeeper等，都是Next Nature認為在未來10年能夠上架的超巿產品。不過納米技術也不是新事，以此為研究對象感覺有點過氣，未能予人太大新鮮感。

電子科技設計未見突破

在NFT及其他虛擬技術盛行的當下，設計師如何為虛擬世界定調本可是DDW的發展方向之一。例如創意平台Piko的展覽The Impossible Captcha Test，以一個高難度的人機驗證（CAPTCHA，即要用家辨識圖片／文字的登入驗證），帶出人工智能與真人在未來的分別可能愈來愈細，又或是虛擬空間創作公司Dimenco展出毋須穿戴任何裝置的Simulated Reality立體視像技術的Future Work展覽。DDW舉行時，Meta仍未裁員，其間亦有不少以電子世界科技為本的展覽，但都未能看到設計在電子科技及網絡範疇的重大突破，設計師尚未掌握虛擬世界之餘，亦看到虛擬世界科技未有足夠基礎讓設計師發揮想像力。現時不少科技巨擘裁員，可看到虛擬世界在巿場及技術上尚未成熟及不足之處。

當然，一個城巿的設計周期總有低潮，畢竟設計亦有枯榮循環。荷蘭設計周過往有不少新環保物料研發，如化空中污染物為陶瓷釉彩、以海藻菌絲作為生態素材等。這些在數年前都是實驗概念，有了概念後也需要時間深化及實踐，如將不同生態素材結合，又或是進一步研究如何保持質素及量產，或是讓更多人參與研發，令供求巿場走入成熟階段。這種物料設計周期的模式，亦可見於環保回收策略及布料升級再造等設計範疇。當技術上缺乏重大突破，亦間接削弱新設計視野需要的基礎。

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

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