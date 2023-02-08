Quicknote：威士忌配醉人甜點 享受浪漫時刻

Artisan Lounge以威士忌風味為基調，創作成3個能突出威士忌本質的甜點配搭。黑朱古力三重奏配上深沉複雜的Signet（圖，$358）教人驚喜，Signet原料採用品牌最稀有珍貴及醇厚的威士忌精華，加入高溫烘烤的朱古力、優質麥芽等稀有原料以強化口感；另外還有Glenmorangie 10年The Original調配的Cacao Orangie雞尾酒（$168）配香橙焦糖布丁撻（$208），Glenmorangie 14 年Quinta Ruban調成的Tain's Ruban雞尾酒（$168）配紅桑子朱古力蛋糕（$208）。

3款情人節限定配搭由即日起供應至2月28日，另外2月11日更會特別舉行Glenmorangie試酒會，可以$250 （另加一服務費）一嘗品牌5款威士忌及享用3款精美甜點。

■Artisan Lounge

地址：尖沙嘴K11 MUSEA地下G008-G008A舖

時間：上午11:00至晚上11:00

查詢：2601 3428

整理：張曉冬