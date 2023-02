Watch News：腕表上愛的食譜

至於Love to Go Around New Gent和Purest Love Gent腕表則以LOVE字為設計靈感。藍色的Love to Go Around腕表中,3個LOVE字代替時標銘刻於腕表的金屬拉絲表盤。在白色的Purest Love腕表上,3個LOVE字則刻在紅色鏡面表盤上,而12時位置的O字更特別改以心形圖案呈現,指針換上箭形,代表丘比特的愛情之箭。

另外,品牌最近也在尖沙嘴K11 MUSEA開設期間限定店,當中設有Bioceramic MoonSwatch專區,系列共11款型號代表着太陽系中不同的行星或天體,鼓勵用家放膽思索、勇敢飛航、探索宇宙。店內亦展出Swatch×Dragon Ball Z,農曆新年系列以及訂製腕表Swatch×You 系列,讓大家為情人挑選合心水的禮物!

查詢:2518 9794

文:張曉冬

[Watchout]