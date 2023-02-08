送上情人節腕表 珍惜相處時刻

節日的本意是提醒我們珍惜眼前人，時常保持感謝珍惜的心，如果真的想送禮，不妨為對方挑選一枚腕表，記錄跟情人相處的每時每刻。

Montblanc自訂情侶款

Montblanc繼續開拓智能腕表製表技術，推出為現代商務生活設計的全新Montblanc Summit 3智能腕表。新表配備手工製作的輕質鈦金屬表殼，靈感來自品牌製表傳承的多款表盤設計，配搭手工製作的小牛皮或橡膠表帶。Summit 3搭載最新版本的Wear OS by Google和多種應用程式，滿足佩戴者對不同功能的需求。系列共有3個不同設計，分別為鈦金屬灰色、雙色或黑色表殼，表盤方面則有Geosphere、Bohème或1858系列的經典設計，結合精美外觀和先進技術，為用家提供實用資訊，例如每天的運動/健身進度等。情侶可以選購同款智能腕表，再按照個人喜歡自訂表盤和功能，是不錯的情侶表選擇。

Cartier表鏈表殼緊密連繫

說到情侶間喜歡的品牌，Cartier應該穩佔一席。除了開宗明義的Love系列首飾，Tank也是品牌同時深受男女歡迎的中性腕表系列。2023年品牌推出新版Tank Française系列腕表，忠實地延續系列的雋永風格，演繹法式風情。Tank Française在1996年首度面世，開創先河地將金屬表鏈與表殼融為一體。品牌推出的新款也貫徹設計，兼顧美學和人體工學，簡化腕表的線條，去除多餘裝飾，令一體式金屬設計更鮮明。腕表備有精鋼和黃金鑲鑽或無鑽款，連貫的表鏈與表殼就像情侶關係一樣緊密連繫。

Omega花卉圖案添浪漫

今年情人節，Omega為女士挑選飾有獨特印花圖案的腕表。De Ville Mini Trésor腕表以18K Moonshine金鑄造，饒富特色的Toile de Jouy表帶綴飾紅色花卉圖案，帶出女性的浪漫情感。26毫米表殼兩旁鑲飾美鑽，表冠延續了腕表的花卉主題，紅色液態陶瓷花朵圖案中綴有單顆美鑽，閃爍悅目。拱形表盤採用米白色大明火琺瑯，置有打磨18K Moonshine金指針及玫瑰紅色轉印羅馬數字刻度。腕表內置4061機芯，表背鑲嵌金屬塗層處理藍寶石水晶，締造鏡面效果。腕表享有品牌5年全球保養，內外同樣經得起時間考驗，是愛情的最佳見證。

Breguet首推情人節表款

今年是Breguet首次為情人節推出特別版腕表。Classique Phase de Lune 9085腕表飾有白色珍珠貝母和紅寶石，品牌的標誌數字與6顆紅寶石在表盤上交替排列，配搭兩枚傳統鏤空藍鋼指針。珍珠貝母表盤綴以精緻機刻雕花圖案，由品牌工藝大師以巧手精工細作而成。金質月相由手工捶打製作，懸掛於飾有金色星辰的午夜藍漆面夜空，在6時位置顯示月亮周期。30毫米的白金表殼和表耳鑲嵌共66顆明亮式切割鑽石。表盒隨附一條紅色皮帶和額外一條珠光白色皮帶，配合腕表的快速更換系統，只需按下表帶背面的按鈕，毋須任何工具即可輕鬆更換。

Rado透視內「芯」世界

誰不想了解情人的內心世界？Rado True Square真我系列開芯機械腕表採用鏤空表盤的設計，透過精細切割和打磨的窗口，大家可看到內裏「跳動」的R734自動機芯。機芯內部每件無時無刻精細運作的微小零件，除了精準顯示時間，也見證情侶間的每個甜蜜時刻。腕表雖然採用方形表殼，卻具有柔和的弧形邊角，材質輕盈溫暖，表殼形狀貼合手腕，黑白雙色的設計，可組成一對情侶表佩戴。

查詢：Breguet 2522 1788（英皇） Cartier 8105 5008 Montblanc 2320 9215 Omega 2518 9883 Rado 2518 9939

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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