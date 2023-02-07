荒失失在加家：隨年月遺忘的文字

「有口難言」遊戲 靠英語提水

這3年來，過節都與香港朋友度過，今年的團年飯聚集了約10個香港家庭參與，除了吃飯和聊天，也加入遊戲環節，希望大人與小朋友都玩得更開心。其中一個遊戲，就是某香港遊戲節目中經常出現的「有口難言」。得益於現今科技的進步，只要在手機下載一個App便玩到，而除了大人玩得投入，小朋友一樣興致勃勃齊來排隊挑戰。

當小朋友來挑戰時，卻發現一個相當大的問題，就是文字。因為這個手機App只能顯示中文，而在場的小朋友大多10歲以下，過來加拿大前在香港最多只讀到小一至小二的程度，認得的中文字十分有限，所以看到App上的題目時，大多一頭霧水；就算旁人向做動作的小朋友「提水」（小聲說出英文解釋），猜謎題的小朋友也未必說中中文答案，惹來了不少笑話。

其實在過來加拿大之前，不少家長都有心理準備，小朋友在一個全英語的學習環境中長大，會漸漸忘記中文字。就以小兒為例，在身邊的香港小朋友中已算相對遲離開香港，但都只讀到小三，現在讓他看一本中文書，已能預想到他未看完第一頁便立即投降，而在串流平台看日本動畫，要用英文配音及英文字幕才看得明白。

「白色好腍嗰樣嘢」

雖然不少家長（包括我）在家都以廣東話和小朋友溝通，部分香港人同學之間在學校也會以廣東話交談，不過經過幾年的外國生活，他們經常出現辭不達意的情况。例如有次在家吃飯時，小兒突然問家中有沒有「白色好腍嗰樣嘢」，當時我一頭霧水，問他是不是豆腐？他說不是，又說以前經常在香港吃的，到最後只能逐一去猜，結果是豆腐花。

安排孩子做中文練習

當然，身邊也有不少家長仍十分有心地堅持讓子女學習中文。就以我一個朋友為例，她仍會安排女兒在家做一些中文補充練習，包括閱讀理解題目，對於香港同齡的小朋友來說或許不值一提；但對於身在Winnipeg的小朋友來說卻十分難得。而早前身邊亦有不少家長在網上尋找本地教中文的課外活動，希望小朋友認識更多中文字。始終加拿大是一個華人集中的西方國家，如日後會去一些大城市發展，能活用中文有一定優勢。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第435期]