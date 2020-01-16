教大GPS：疫情時代，幼兒教師快樂嗎？

在過去3年，由於受到新冠疫情的影響，幼兒教師的幸福感更是受到前所未有的挑戰。例如，他們的工作量和工作壓力大增——在復課階段，教師在教學的同時需要兼顧疫情防控工作；有一些幼稚園還面臨收生不足甚至停辦的危機。這些因素都會進一步影響幼兒教師的幸福感。研究發現，如果幼兒教師有較高的幸福感，他們能夠營造富有支持度的課堂來幫助幼兒成長，同時也具備更積極的工作態度、良好的同事關係和更強烈的職業承諾。相反，如果幼兒教師的幸福感較低，他們則難以和幼兒產生高質量的互動，對待工作的態度也更加消極，並有離職的可能。

工作資源多 提升幼師幸福感

雖然幼兒教師的幸福感對幼兒教育的質素很重要，但往往被忽視，令香港幼兒教師的幸福感明顯低於鄰近地區的幼師。筆者及團隊早前做了一項為期兩年的「粵港澳大灣區幼兒教師幸福感」研究項目，邀請了粵港澳大灣區4個城市（廣州、深圳、珠海和香港）50間幼稚園共1308名幼兒教師填寫網上問卷。初步研究發現，幼兒教師在一些幸福感指標上表現較好（例如心理上的豐盛狀態、奉獻精神等），但在一些指標，如生活滿意度、身體健康等，則表現一般。

值得注意的是，香港幼兒教師在大部分幸福感指標上的表現明顯低於其他3個地區的教師，尤其在工作壓力、工作倦怠（情感枯竭），以及整體健康狀况等方面。為了解影響幼兒教師幸福感的因素，筆者及團隊對數據作了更深入的分析。結果發現，當幼兒教師面對較高的工作要求時（例如工作量大、情感付出多），他們會體驗到較低的幸福感；而當幼兒教師擁有較多工作資源（例如同事和上司的支持）和個人資源（例如心理韌性）時，他們則會體驗到較好的幸福感。

至於怎麼提升幼師的幸福感呢？這需要從多方面來着手。從學校層面來說，幼稚園通過提高教師歸屬感、創造具支持度的領導風格、促進同事關係等方面來提升幼兒教師的工作資源。從教師個人層面來說，教師要及時調整自己的心態，培養積極正向的態度去應對工作中的挑戰。另外，政府也可以通過立法以及教育制度改革來提高幼兒教師的福利、提高師生比例，以及增加助教職位等，這些都有助於提高幼兒教師的幸福感。

文：黎建斌、孫瑾（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第435期]