讀書時節：中醫的秘密

母親習慣按需要在湯裏放點藥材，女兒吃得津津有味。「婆婆，我媽之所以會長得這麼強壯，是因為從小吃你煮的東西！」她拐個彎來哄人，哄得我媽眉開眼笑。小傢伙不是耍嘴皮而已，平日她對吃興趣缺缺，現在卻真的把湯都喝光光，我媽更樂了，但另一邊又念我不會養孩子。

說來慚愧，母親家族原是中醫世家，上世紀在省城有所中藥店。戰後，外祖父來港做了中學校長，雖然一家以教書為生，但至母親一代也沒有丟失那些關鍵的家傳本領。她自稱只是略知皮毛，卻至少在必要時仍能開兩道藥方子鎮宅，平時則發揮藥食同源，煲個靚湯全家一起固本培元。可是，我在這方面卻傳承不到半點功夫！

要不是近來的忙亂，我鮮少憶起這段家族故事。我和女兒說起，也說到中醫藥。我自己對此幾近無知，何妨和女兒一起尋根問柢？聽母親來口述歷史當然要，但帶着孩子了解既熟悉又陌生的中醫藥文化，我也找來了繪本——《中醫的秘密》。

這本小小的書中有3個故事，主角小紅雨是個充滿好奇心的小女孩，腦袋瓜裏裝着的盡是奇思妙想。她有時在窗前發呆，有時伏在爸爸的大肚腩上出神，有時回憶起小時候那後山的小溪，有時又記起從前又濕又熱的夏天。翻開繪本，我們走進小紅雨奇想的世界，彷彿看到了小紅雨準備為我們演繹寓言故事。她在每個故事中，都拋出了不同的比喻：去做一場白日夢，用與生俱來的五感交流，解釋中醫師的四診「望、聞、問、切」；去打理家居，用「蚊患」比喻「病患」，由處理「蚊」的不同着眼點和方法，闡述中醫藥學對「病」的觀念和對平衡的追求；去溪邊玩耍，用江河的流動比喻氣血的流通，指出針灸、拔罐等中醫藥物理療法的治病原理。

中醫可以治病不用藥 內病外治

「中醫一點也不神秘，也沒什麼秘密。」本書的序文一開首就如是說。神秘一說，固然是就中醫可以治病不用藥、內病外治等而言，這些對小孩來說可真是非常抽象。可幸的是，除了淺白卻富詩意的文字外，繪者工千芊以樸實而具童趣的畫風，讓小紅雨化身成為可愛可親的文化使者，把看似遙遠又模糊、古老又神秘的中醫藥知識帶到孩子的面前，鼓勵小讀者由此開始認識中醫藥文化。

當然，中醫藥文化源遠流長，難以三言兩語就講解清楚。有些觀念，甚至連大人都不一定能輕易地弄明白。畢竟，中醫是中華文化系統底下的產物，極具底蘊，連結古中國的思想和哲學觀念，反映了中華民族在傳統上對大自然的理解、對人的理解和對生命的理解。向來，文化和觀念的傳承與培養都不是容易的事。然而，不容易，卻更是需要我們努力去做的！

說到傳承，我的心念又回到那段還未說完的家族往事，想到母親所掌握的、僅餘的本領，可能傳到我這代便會完全失落了。一陣淡淡的難過襲來。我讀着媽媽給我的筆記，上面祖輩寫的蠅頭小楷，那一個個藥名：白芷、雲苓、紫菀、半夏、丁香、忍冬……我們固然知道藥性各異，但我喚着那些雅致而古樸的名字，覺得她們彷彿也有不同個性和故事，頗覺有趣。我突然發現：傳承，也許可以慢慢來，可以從認識她們開始的。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第435期]