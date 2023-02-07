半職爸爸：被愛的孩子為什麼會聰明？

我相信，這是真的。雖然我不大知道「聰明」的定義其實是什麼，但是，我大抵明白，一個孩子被愛，他會經歷什麼。他會知道，他做的事不一定對，但是，他這個人沒有被全盤否定。他會知道，在其他人眼中，他犯下了彌天大罪，以至罪無可恕，但是，世界上至少有一個人，並不是這樣想。因為他知道世界上還有一個人愛着他，所以，他會在某種重要的情况下，突然提醒自己，不能這樣做，因為不能讓那個人失望。

「邪惡主意」 聰明主意

當他要放棄時，他沒有那麼容易放棄；當他幾乎無法堅持下去時，他還有動力堅持下去。有人愛，跟沒有人愛，一定有重大差別。

世上許多聰明主意，最初都不為世人認同，甚至被認為是邪惡的。我相信，即使是最堅強的人，內心如果沒有被愛着的想法，聰明的主意可能就夭折了，被埋藏了。愛為什麼重要？因為，這超越了一般人和一般常識的評價標準。

地球環繞着太陽轉？不要皇帝要民主？女性可以和男性一樣投票？有色人種可以和白人一樣投票？在一段長時間，這些主意都可以被視為邪惡。如果提出這些主意的人，心裏面只剩下痛苦和孤獨，這些主意可能永遠都不會出現。

科學令人謙虛 愛也令人謙虛

雖然聽起來很古怪，但我認為，愛孩子和科學精神，是有共通之處的。兩者最大的共通點就是，兩者都沒有自以為是，都沒有把看起來奇特和不合常理的事，一下子扼殺，兩者都相信，有些事情，初步看來可能有違「常識」，但是，一個人直覺的想法以至當今社會現存的權威想法，都不一定對。

一個人愛孩子，有時就會「忍手」和「忍口」，不替孩做過多的事，不隨便批評孩子一些奇怪的做法。一個人愛科學，就不會在未仔細研究之下，即下斷言，彷彿愈快做出斬釘截鐵的判斷，就愈能顯示自己聰明。

在科學家眼中，許多「天條」都有可能是錯的，現在沒有錯，只是未被證實錯誤。擁抱科學信念的人，當然會知道，任何人其實都處於這種「可錯的狀態」，科學家自己有可能是錯的，總統大人也有可能是錯的。每個人都是潛在錯誤者，這不是詛咒，而是祝福。因為只要知道這點，大家就可以避免因過度自信而犯下不可修補的大錯。科學進步，是因為前人的結果，一直都可以被後人推翻。凡事皆可錯，我們就不會自大，目空一切，而且，錯了的東西，總有機會和空間修正。

一直相信，民主的基石，不是聰明，而是知道「人皆犯錯，事皆可錯」的科學精神。

愛孩子的家長，不需要聰明，只需要遠離自大就可以。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第435期]