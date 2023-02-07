小學雞媽媽：母親自白

「你或者沒在言語上說我很煩，但是皺眉的那些樣子啊。我很想進入你的世界，但是你告訴我，你能接受母愛的具體表現是什麼？對我而言就是噓寒問暖。我們可不可以有溝通渠道？我真的很難過，覺得自己最大的意義在於我是提款機，除了給錢便是無能。我就說，你不愛我……」

噓寒問暖 變成了囉嗦？

在台灣的清談節目上聽到這段母親自白，日常又椎心。名嘴顏冰心年輕時喪夫，獨自帶大3個孩子，她把話說得又急又用力，迫切地展示身上的斑斑彈孔——都是女兒瞄準自己射來的。那次母女大哭一場，卻沒想到竟能破局。後來媽媽確診隔離，女兒天天噓寒問暖，問媽媽要不要吃女兒牌雞湯。女兒從吵架中聽出來了，媽媽其實是在呼喊她的愛。

身為女兒又當媽媽後，愈能體會噓寒問暖背後的複雜心情。自己是女兒時，同學朋友們輕輕來個問候，便感到整個人都好像被點亮了，渾身暖烘烘的。但同一句話換媽媽來說，卻總是扯出一把火——你不要沒完沒了好不好？

少年關上房門 就像搬到另一個星球

然後當自己成為母親，孩子也長成少年了。少年關上房門，就像搬到另一個星球那麼樣，有另一種文明和生存法則。偶爾他打開房門求生（總得出來飲水或找零食啊），走過眼前，媽媽趕緊爭取那個閃電似的連線機會，可是說什麼好呢？

「有冇著夠衫呀？」甫出口，連自己也不禁暗地呻吟……

「母愛的具體表現是什麼，不就是噓寒問暖嗎？」對於顏冰心這一句，台灣精神科專科醫師鄧惠文同場的回應很值得深思：「有些東西是需要自信，才能真正去懂它。我後來（成長後）了解，自己當初不耐煩媽媽噓寒問暖，就是因為自信不夠。當我覺得自己沒讓媽媽滿意的時候，你每一句噓寒問暖都代表我不夠好。」

等待一句「你很棒」

「在糾結的母女關係中，如果母親的話聽起來總是囉嗦，便值得自問一下，其實你是不是一直在等着母親說你很棒？」

如果我們都懂得把「愛」和「你很棒」直說出來，很多糾結，可能就有轉機了。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第435期]