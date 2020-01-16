教學有辦法：孭住書包遊樂園 探索非常STEAM任務

文︰顏燕雯

（受訪者因拍攝需要暫除口罩）

15個就讀中華基督教會協和小學（長沙灣）三年級的小朋友，這天隨教師來到香港迪士尼樂園，不過他們並非來旅遊，而是參加了一個寓學習於娛樂的「迪士尼STEAM學習任務：探索海陸空」課程。這個以STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）為主題的課外學習之旅，以幼稚園高班至小三學生為對象，他們會在樂園導師的帶領下，於園內參與約3小時的學習活動，透過挑戰不同任務、製作小實驗等活動，提高他們對STEAM的學習興趣。

一組15學生 園內導師帶隊

「迪士尼STEAM學習任務：探索海陸空」課程是「迪士尼青少年團隊活動計劃」中「迪士尼青少年奇妙學習系列」其中一個項目，而這個計劃在美國已有逾30年歷史。為配合香港學童需要及緊貼教育局的學習指引，「迪士尼青少年奇妙學習系列」加入了不少本地元素，供全港幼稚園、小學、中學生，甚至是專上及大學程度、教育機構、青少年制服團隊及家長教師會參與。項目在2019年，邀請了中華基督教會協和小學（長沙灣）合作，一起設計適合高小至初中生的STEM課程，而隨着STEM在學界普及，2022年更推出這個專為初小學生而設的STEAM課桯。

香港迪士尼樂園度假區迪士尼教育、商務及特別項目策劃統籌高級總監吳韻琴（Christine）表示，「迪士尼青少年奇妙學習系列」包含幼、中、小學不同程度及主題課程，一年365日亦接受學校申請，不過一般多在學生上課的時間，避開樂園人潮高峰；此外，活動的師生比例為1:15，學校隨團教師只需擔任帶隊的角色，園內導師則負責帶領學生作所有學習活動。

海陸空為題 妙用學習冊

她續說，「迪士尼青少年奇妙學習系列」所有課程結構也相類似，在2.5至3小時的旅程中，均包含了遊玩遊樂設施，從活動中達到學習目標。她以「迪士尼STEAM學習任務：探索海陸空」為例，主題分為海、陸、空，海的學習便與水有關，「導師先跟學生做些小實驗，了解水的特質，例如浮沉原理、水的張力等，然後到小小世界親身體驗，在遊樂設施中感受水的特性，用這種方法幫助他們把知識聯繫到日常生活」。Christine更指這只是第一個STEAM課程，日後會設計更多相關項目，課程更不限於本地學生參與，世界各地的學生也可以報名。

學生在活動前，每人都會獲發一本學習冊，內容不但圍繞當天所有活動、實驗講解及任務指示，還有各種延伸知識及小遊戲，讓學生在課程完結後仍然可以與老師或家長繼續探索當天所學。有份參與製作相關教材的中華基督教會協和小學（長沙灣）副校長鄭俊傑表示，學校有各方面專長的教師，與迪士尼團隊共同構思了既符合學習主題，又配合到迪士尼元素的教材，「我們按高低年級需要來設計，高年級會着重學術，低年級會有多一些任務，以及會用貼紙作為完成任務的徽章來吸引他們。其實STEAM的學習過程，都是圍繞預測、實驗和總結，同時強調小朋友要動手做，鼓勵他們有科學探究精神」。他又說，在迪士尼與課室學習最大不同之處，是可以透過各種遊樂設施即時實踐所學，學生下次與家人朋友遊園時，所留意的東西已經不同，達到活學活用的目的。

■INFO

迪士尼青少年奇妙學習系列

「迪士尼STEAM學習任務：探索海陸空」門票及行程計劃

時間︰約3小時（可安排上午或下午時段）

語言︰廣東話或英語

內容包括：

．由迪士尼學習指導員帶領之「迪士尼青少年奇妙學習系列」

．「迪士尼青少年奇妙學習系列」證書一張

．香港迪士尼樂園門票一張

報名及詳情︰bit.ly/3WuAPWy

查詢︰3550 3678

[Happy PaMa 教得樂 第435期]