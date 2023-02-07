走入青森縣「雪櫃冰格」 八甲田2月「雪怪長胖」最迷人

日本青森縣的冬天確實非常寒冷，縣內不少地區常落大雪，尤其是青森市及其南側的八甲田連峰周邊地區，更常被形容為日本「特別豪雪地帶」。每當盛雪季節，即使雪積得更厚，仍吸引遊客前來，坐上八甲田纜車登上山頂，置身恍如雪櫃冰格般奇幻，感受青森期間限定豪雪之震撼。

青森縣中南部的八甲田山是日本百大名山之一，屬奧羽山脈其中一部分，位於橫跨青森、秋田及岩手3縣的十和田八幡平國立公園範圍內。不過，八甲田山其實並非一座大山，而是由16座連峰組成的火山群，主峰八甲田大岳標高1585米。每年約10月中至11月初開始，八甲田連峰山頂會落下初雪；至12月，山上的滑雪場便開始迎來長近半年的滑雪季節，直至5月中旬，八甲田部分地區滑雪場仍能享受滑雪樂趣。

厚雪堆積針葉樹 成樹冰奇景

八甲田連峰之中，標高1324米的田茂萢岳是最受遊客歡迎的一座。1968年開設了登山纜車，2001年達到1000萬人次接載紀錄。纜車全長約2.45公里，10分鐘便可登上山頂欣賞八甲田群山之美，北面可遠眺青森市、陸奧灣及津輕半島，西面則與岩木山遙遙相對。每年1、2月，山頂更會出現「八甲田雪怪」，說到底就是樹冰。當厚雪堆積在遍野常綠的針葉樹上，經狂風反覆地吹，便形成不同形態，驟眼看就如一隻隻怪物，風雪交加時更似鬼影幢幢。在日本有三大樹冰奇景，八甲田樹冰正是其中之一，其餘兩大則為橫跨山形縣及宮城縣的藏王樹冰，以及秋田縣森吉山樹冰。

由12月底開始，田茂萢岳頂氣溫已常維持在攝氏零度以下，乘搭纜車的「八甲田纜車山麓站」周邊已積滿雪，就連車廂頂上亦鋪了雪與冰。纜車徐徐往上行，當我準備在藍天白雲下欣賞八甲田山風景時，卻發現坐了遊客的車廂溫度和濕度都比外面高，車一起動，附在大玻璃窗的水氣旋即結成超美的雪花，職員要拿出膠片刮走，才能看到外面風景。眺望山麓之間雖然仍有不少禿樹，但愈往上走「雪怪」愈多。到達山頂站，車廂職員即叮囑乘客小心地滑，地面結上薄薄一層透明的冰，更須格外注意。一出車廂，我們都被眼前的景色呆住，連接候車室與月台之間的半室外位置全鋪上一層雪，恍如走進從前未有無霜雪櫃年代的冰格裏。當地朋友大概見我們驚訝的樣子，都笑着說：「青森人每年冬天就是生活在雪櫃裏啊！」

山上的「雪怪」在12月開始成形，此時「雪怪」還瘦瘦的像骷髏骨頭，待1、2月積雪更厚，「雪怪」就會「長胖」，亦是欣賞樹冰最佳季節。這天陽光普照，雪景甚美，大家先戴上雪地必備的墨鏡才到處打卡拍照，畢竟雪地將太陽的強光反射，會傷害眼睛。山頂到處都是粉雪，我們雖不用再擔心滑倒，卻仍要步步為營，以免陷入鬆散的厚雪中，特別注意不要越過豎立了警告牌的地方，免生危險。小心翼翼走到展望台，青森縣最高的岩木山就在眼前。身旁幾個與我們同坐一台纜車的日本人，已整裝待發，準備從山頂向下滑。

豪雪不宜自駕遊 跟團玩雪上活動

八甲田纜車山麓站旁是八甲田國際滑雪場，山頂的滑道屬高階路線，幾個滑雪高手在「雪怪」之間一擺一滑而下。要是滑雪初階及中級者，則宜使用山麓站旁的滑道。滑雪場的規模不算大，仍設雪具租用等服務。八甲田周邊的溫泉酒店亦能安排滑雪課程、裝備租用及交通接送等。青森縣的隆冬常出現大風雪，並不建議遊客自駕前來。除了滑雪，八甲田冬天也有期間限定的「雪怪」導覽團及雪原散步團等，帶遊客安全地觀看「雪怪」，還會教大家遇上雪地意外時的應變，約兩小時的活動費用由4000多日圓（約240多港元）起。

早餐放題 歎帆立貝三文魚子

八甲田屬火山群，地下熱泉豐富，在山中住溫泉旅館亦成為冬天一大活動。這次下榻在八甲田山群西側的城倉溫泉酒店，距離纜車站只約10分鐘車程。城倉溫泉酒店被山毛櫸原生林環抱，採用北歐風格木建築，是青森著名的「豪雪溫泉之宿」。這裏擁有全年都能入浴的露天風呂，隆冬季節，露天風呂被高高的雪牆包圍，可體驗冰天雪地浸溫泉。酒店餐廳的落地玻璃外亦積了逾1米高的雪，用餐時坐在窗邊亦是一道有趣的奇景。

住在城倉溫泉酒店，早晚兩餐都能品嘗由地元食材炮製的美食。三面環海的青森縣海產豐富，四季都有時令海鮮。酒店的早餐放題，便提供了當地盛產的帆立貝、三文魚子、鹽燒鯖魚等，晚餐則精選時令的魚生刺身。青森還有另一名物蘋果，早餐提供100%蘋果汁任飲；青森縣內的牧場與農場亦出產高質素的雞蛋、奶製品、肉類、米及各種蔬菜。

除了品嘗美食，我也嘗了取名為「雪中八甲田」的日本酒。這款日本酒由位於八甲田山東側七戶町、有約250年歷史的古老酒造盛田庄兵衛釀造，以青森縣產米及八甲田的高瀬川伏流水釀製，口味輕盈清爽帶旨香，適合用來佐菜。酒造不時轉換新產品，去年底「雪中八甲田」便聯乘滑雪板與雪具品牌，推出迷彩酒標限定「雪中八甲田」。酒造另一款取名「八甲田牛」的吟釀原酒就是新系列，專門配搭牛肉等菜式，突顯八甲田的特色。

嘗鮮甜「幻之牛」靠緣分

雖然這次下榻城倉溫泉酒店，我只嘗了青森縣產和牛，但多年前到青森縣，亦曾嘗過八甲田和牛，其鮮味與旨香確是令我難忘。八甲田牛飼養在八甲田山麓及十和田湖周邊標高約500米的八甲田牧場，分為八甲田牛及擁有黑毛和牛血統的八甲田和牛，全以「夏山冬里」方式飼養。春夏伊始，奶牛與小牛都會在山中牧場自由放牧12小時，入夜前帶回牛棚休息，當秋天最後一片紅葉落下，冬雪降臨後，牛隻便會全數帶回室內飼養。

當地人說，八甲田山空氣清新、水源清澈，冬雪融化後，牧草在雪水滋潤下生長，營養更豐富。在天然環境長大的八甲田牛，身體更壯健，奶量又高，奶味濃郁。八甲田和牛一般「取引規格」為B.M.S. 3或以上，對追求霜降和牛的朋友來說，或覺得油花不足，然而這正是八甲田和牛最大特色。長期在山中放養的八甲田牛，赤身肉和小量脂肪，肉汁豐腴、肉味香濃而帶鮮甜。可是，八甲田牛近年因成本高漲，加上養牧者後繼無人，出貨量極少，目前年間只產約25頭，不容易在餐廳嘗到，就算想在肉店購買，也得碰巧剛有屠宰的八甲田牛，是以當地人稱之為「幻之健康牛肉」。雖然要嘗八甲田牛得靠點緣分，八甲田山周邊仍有出產十和田湖和牛，而倉石牛、田子牛等都是青森縣產美味牛肉，到處也能品嘗得到。

●日本旅遊錦囊

˙證件要求：

持半年或以上有效期特區護照，免簽證留日90天

˙入境措施：

目前入境日本前須先於網上填寫Visit Japan Web，按要求申報疫苗接種紀錄或提供核酸檢測報告。入境政策或隨時變更，出發前宜留意日本官方的最新公布

˙機票：

香港沒有航班直航青森，可於東京轉內陸機或新幹線前往。日本航空往來香港與東京，2月票價由$2850起（未連稅及燃油附加費）。查詢：www.jal.co.jp/hk

˙交通：

可購買JR東日本鐵路周遊券（東北地區）前往青森縣及東北各地，5日內任搭JR東日本線、區域內的JR巴士，亦適用於成田機場N'EX或羽田機場東京單軌電車線等（更多路線可參考官網）。成人票價20,000日圓（約1200港元）。網址：bit.ly/3wOA6VT

˙Amazing Aomori 青森縣旅遊

網址：aomori-tourism.com

˙回港檢疫要求：

bit.ly/3yc81Jf

■八甲田纜車

網址：www.hakkoda-ropeway.jp

註：冬季出發前宜先留意官網公布運行情况

■城倉溫泉酒店

網址：www.jogakura.com/cn

■八甲田山冬季活動

網址：www.join-aomori.jp

■八甲田國際滑雪場

網址：www.hakkouda-p.com

■八甲田牛

網址：hakkodagyu.com

文：卓文慧（cheuk_joanne@yahoo.com.hk）

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com