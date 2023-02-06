知多啲：中西「睛靈」妙法

針對眼周皮膚問題，中西醫各有妙法！

中醫蕭驪珣建議：眼部穴位按摩+熱敷

1）穴位按摩

每日早晚用手指輕輕按揉眼周附近穴位，包括攢竹、睛明、魚腰、太陽及承泣穴，每次3至5分鐘，紓緩眼部疲勞和促進血液循環，持之以恆可減淡黑眼圈和讓眼袋回復緊致。

另外，可透過針灸刺激血液循環、經絡與穴位，讓眼部肌肉回復緊致，慢慢將脂肪層減少，或在臉部刮痧，促進氣血運行暢順，減輕眼袋。

2）熱敷

每晚以蒸氣眼罩或毛巾熱敷雙眼5分鐘，可促進眼部皮膚血液循環。至於敷青瓜、敷茶包，則作用有限；青瓜雖含維他命C，但難有效滲入皮膚，「茶包只是熱敷，但體積小、散熱快，效果不及熱毛巾」。

3）食療

針對不同體質而形成的黑眼圈和眼袋，可以透過食療調理。腎虛人士可食黑芝麻、何首烏，固腎兼補益精血；而脾虛則多吃淮山、薏米、伏苓等，健脾祛濕。由肝鬱引起的黑眼圈，可飲用玫瑰花茶紓緩。

至於魚尾紋，如因脾虛濕重所致，可多吃健脾食物，如伏苓、薏米、淮山等；而陰虛火旺人士，應改變飲食習慣，少吃辣物、煎炸食物，多以沙參、玉竹滋陰。

西醫林嘉雯建議：對付頭號敵人紫外線

1）防曬

無論是黑眼圈、眼袋還是魚尾紋，都要預防皮膚頭號敵人——紫外線，尤其是魚尾紋，因紫外線照射皮膚後產生自由基，破壞膠原蛋白，加速皮膚老化。「最重要的抗衰老工作，就是每日在眼周附近塗防曬」，因眼附近皮膚幼嫩，可用成分較溫和的物理性防曬品。

2）護膚

預防皮膚老化，可選含抗氧化物的眼霜，如維他命C、維他命E、綠茶精華、葡萄籽精華等，「每次搽眼霜時，用手指頭輕輕按摩眼周」，幫助皮膚吸收之餘，同時促進眼部血液循環，紓緩黑眼圈和眼袋。

而針對不同類型的黑眼圈，治療方法有別。色素型黑眼圈，可用美白成分產品，如維他命C或乳糖酸、葡萄糖酸等果酸，有助減淡色素，「但使用酸類產品要小心，因為眼周皮膚接近眼睛，如果誤入眼睛，可致化學灼燒」。血管型黑眼圈就需先治好鼻敏感、鼻竇炎等，才可改善問題。

3）刺激膠原蛋白增生

欲避免皮膚因膠原蛋白減少而變得鬆弛，形成魚尾紋，可透過塗搽A醇（又稱視黃醇）、維他命A酸、果酸等刺激膠原蛋白增生，但酸類產品容易刺激皮膚，需在醫生指引下使用，懷孕婦女不適合用A醇或A酸。

市面上不少聲稱可補充膠原蛋白的食品，「其實作用不大，因為食物進入腸道後，膠原蛋白會被打散為細小分子，很難去到面部皮膚」；至於外塗含膠原蛋白護膚品，同樣成效成疑，「因為分子太大，難以滲入皮膚，塗在臉上僅能保濕而已」。

4）醫美療程

處理頑固的眼周問題，醫美療程能助一臂之力。如因表情過多而產生皺紋，可注射肉毒桿菌素減淡；而眼袋可藉激光、射頻或注射膠原蛋白等紓緩。