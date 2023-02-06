呵護眼周皮膚 中西醫教路 KO熊貓眼魚尾紋

黑眼圈未必與熬夜有關

一雙黑黑沉沉的「熊貓眼」，予人疲累不堪的印象。到底發生過什麼事，才形成黑黑啡啡的千年黑眼圈？皮膚及性病科專科醫生林嘉雯和註冊中醫蕭驪珣拆解黑眼圈類型，原來「熊貓眼」分為3類，遠不止與睡眠不足、熬夜有關！

第一，色素型黑眼圈，即黑色素積聚在眼睛下方的皮膚，平日常揉眼睛、眼周附近缺乏防曬，或長期用力地用化妝棉摩擦皮膚，都會導致色素沉澱。亦有人先天眼周皮膚及眼窩較深色，看起來眼圈周圍黑黑的。

第二，血管型黑眼圈，常見因鼻敏感、鼻竇炎等造成血管擴張，影響血液循環，而眼周皮膚較薄，因而透出血管暗暗沉沉的顏色；睡眠不足、經常熬夜亦會使血液循環變差。

第三，結構型黑眼圈，與面部肌肉結構有關，如先天淚溝明顯、眼窩凹陷、眼袋較大，又或眼周皮膚鬆弛產生皺紋，皮膚一凹一凸出現對比，形成陰影。

精神緊張或變「青」眼圈

黑眼圈除了黑外，還有青色。蕭驪珣指「黑」眼圈多反映腎虛，「中醫認為腎是先天之本，推動人體生命運行，對健康很重要。當長時間耗神耗腦、玩樂或者熬夜，會耗用腎中精髓，造成腎虛」。至於「青」眼圈主要與肝鬱有關，當情志不暢、精神緊張導致肝氣鬱滯，血行不通，瘀血內停，胞瞼滯血不散，就會出現青黑之象。

大眼袋或脾腎虛弱

「熊貓眼」令雙目無神，再掛上眼袋，更見憔悴！林嘉雯指，眼袋是下眼瞼的脂肪，有些人先天眼瞼脂肪過厚，年紀輕輕已有眼袋；而不少人的眼袋是後天形成，「用眼過度、過度搓揉眼周皮膚等，都會導致皮膚鬆弛」，40歲後皮膚開始老化鬆弛、眼眶骨骼流失或眼部脂肪層積聚等，也會造成眼袋。

在中醫角度，眼袋與脾、腎虛弱有關。蕭驪珣指，脾虛加重體內濕氣，當濕氣聚於眼眶，會令眼瞼下脂肪層慢慢下墜，形成眼袋，多呈黃色。眼眶又與肝、脾有關，不良飲食習慣、吃喝生冷食物或捱夜等，都會使體內水分運行與代謝變差，水氣聚集，皮膚容易鬆弛無彈性，出現眼瞼下垂，形成眼袋。「先天形成的眼袋與腎虛有關，腎負責水的代謝與運行，如果先天腎虛，代謝水的功能較弱，水氣較易積聚於眼眶皮下，形成眼袋，顏色一般偏黑。」

前陣子流行畫「臥蠶」，雖然臥蠶與眼袋一樣是眼下隆起部位，但兩者予人感覺相差甚遠。「臥蠶是眼瞼下方一條凸起的橫狀肌肉，笑的時候肌肉收縮，就像眼睛在笑，看起來很可愛」，林嘉雯續說，眼袋是臥蠶下方的脂肪層，通常範圍較大，年紀愈大愈明顯，卻添憔悴。怎樣分辨兩者呢？蕭驪珣教路，對鏡子笑時，臥蠶會突起，而眼袋反而不太明顯；但當木無表情時，眼袋則清晰可見。

飲水過度或者睡得不好，都可能出現「假眼袋」，「這是水腫引起，時好時壞；但如果是先天或後天皮膚老化而出現的眼袋，會持續一段時間」。蕭驪珣不建議睡前2小時飲水過多，尤其因脾虛而出現眼袋的人士，當脾胃因水液運化失常而濕盛，一旦體內濕氣與外來的結合，進一步加重濕氣，導致氣血運行不佳，加重眼袋。

表情豐富易有魚尾紋

隨年紀增加，眼角漸漸顯露一道深且長的魚尾紋。林嘉雯解釋，膠原蛋白是支撐皮膚重要成分，20歲後慢慢流失，眼睛附近的皮膚較薄，膠原蛋白流失更快，使皮膚鬆弛，形成魚尾紋；「有些人面部表情豐富，經常眨眼、笑，都會較易形成皺紋。」

另外，蕭驪珣指，體質陰虛火旺人士，皮膚較乾燥，容易形成細紋；又或脾虛濕氣重，使皮膚下垂，都可能使魚尾紋更早顯現。

文：張淑媚

編輯：朱建勳

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