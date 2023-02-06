養生帖：染疫轉陰 雪梨改善口乾

近期病毒感染發病的特點，以風寒濕邪致病為主，病情發展過程中可能化熱傷陰，在退燒或轉陰的過程中，很多人有明顯的口乾、疲倦、胃口差等表現。

加南北杏薑絲煮水 中和涼性

針對口乾，可以吃雪梨，清熱生津。如果脾胃弱怕涼者，可切碎雪梨加小量南北杏、薑絲，煮水25分鐘，頻頻飲用，可中和雪梨的涼性。若患者年邁體弱，口乾疲倦明顯，咽部有少許黏痰難出，可將雪梨中間的核挖去，放入6粒碾碎川貝和少許冰糖封口，砂鍋加3至4碗水，放15克切碎太子參，在水中燉45分鐘，吃梨喝湯，可以益氣生津、潤肺化痰。如果體質較好，出現口乾便秘、胃脹口臭、舌苔厚膩者，可以用雪梨、南北杏、青蘿蔔或白蘿蔔，以及小量薑絲煮水喝，可清熱化痰，又能理氣消積。

尚未完全康復的患者，飲食上應選用有營養易消化的食物，如青菜配瘦肉或魚肉煮粥，白蘿蔔絲芫荽肉丸湯泡飯等，切忌過早進食高熱量難消化的食物，以免影響正氣抗邪。

發病後3周 不宜劇烈運動

同時，大家特別要注意，即使已經轉陰，在發病後3周內仍需增加休息時間，減少工作量，不宜做劇烈運動，可以在戶外陽光下短時間散步，靜待正氣恢復，迎接疫情結束的那一天。

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文：董爽（註冊中醫、香港大學專業進修學院高級課程主任）