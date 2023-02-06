醫路同行：兒童脊柱側彎 把握治療黃金期

站立向前彎腰簡單測試

作為家長，怎樣才知道子女有沒有脊柱側彎呢？衛生署學童保健服務，其中一環是篩查適齡兒童脊柱健康，所以家長應按衛生署指示，子女在中小學時依時帶他們做檢查。如子女於國際學校就讀，家長需主動聯絡衛生署預約相關篩查。在家中，家長可讓子女雙手掌心貼合，腳併着站立，然後慢慢向前彎腰，留意背部有沒有不對稱情况。其他常見徵狀包括肩膊或盆骨有高低、肋骨一邊隆起、腰線左右不一等。

脊柱側彎可以醫治嗎？處理側彎需要跨專科合作，根據病人骨骼發育情况、側彎嚴重程度以決定治療方案：病情輕微的可嘗試做針對脊柱側彎的物理治療，如施羅特運動（Schroth method）；中度可能需要佩戴度身訂製的矯形背架及配合物理治療；當保守療法未能有效控制病情，便可能需要做手術固定脊柱。

戴矯形背架 度身運動糾正姿勢

施羅特運動起源於德國，是針對脊柱側彎不同情况而設的一套運動，在歐洲有廣泛認受，香港近年也有引入。其目的是在三維空間概念下，透過指定動作反旋、伸展，以及固定脊柱，從而糾正患者姿勢，令肌肉回復平衡，改善患者肺部呼吸空間，以達到改善脊柱側彎的效果。每名患者病情都是獨特，動作需度身而設，施羅特運動亦應在受相關培訓的物理治療師指導下進行。

作為父母，誰會忍心子女躺在手術牀上？病向淺中醫，及早發現，及早就醫，配合專業指示做物理治療及佩戴背架，方是應付脊柱側彎的良策。

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文：呂美恒（香港中文大學醫院高級物理治療師）