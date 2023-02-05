未來城市：26標書全不符預期 指定垃圾袋 廠商投標有煩惱

「做回收又造膠袋」 香港少見

環保署曾表示標書構想是為扶持本地回收商，不料成本過高。外界看到計劃，多覺得招標主要在向回收商招手，包括本文受訪的綠惜地球環境事務總監朱漢強。不過環視香港回收再造業界，其實沒多少間又回收又造膠袋，大多是生產再生原材料，轉售予其他製造廠。森峰環保在內地、香港和日本均設廠，總經理劉妙成認同，在香港回收較難配備產品生產線。2020年，政府曾推出塑膠回收先導計劃，製造產品的回收商可獲加分、增加承辦商中標機會，「我都希望嘗試，一腔熱誠，想着除了將廢塑膠變材料，也可製造產品，打算訂部膠袋機」。但他發現每個尺寸的膠袋都需獨立生產線，成本不菲，加上政府沒帶頭支持、保證使用這些港產再造膠袋，「政府都不支持，點叫人去行？」

現時香港9區設塑膠可回收物料回收服務，加上逾160個「綠在區區」收集點。據《香港固體廢物監察報告》，2021年堆填區的廢塑膠棄置量為每日2331公噸，但全年回收的可循環再造塑膠為104,000公噸，即只相當於香港約44天的廢塑膠棄置量。朱漢強說塑膠回收沒法達到規模經濟，再造膠袋的成本較重，也面對其他產地的競爭，「故再造業者只生產最基本的破碎料，最符合成本效益」。

租貴缺人 生產線多遷內地

若按舊標書要求，劉估計回收商要與本已在港設廠的膠袋商合作才可成事，「沒人會特意在港開間廠，等做香港這少少貨」。建業膠袋公司負責人許春光曾有意投標，他說大多膠袋商的生產線早已遷往內地，香港只保留小規模，正如他在港的廠房只處理高要求客戶、急單和零散訂單，有時會讓客人參觀，以增加落訂信心。

香港除卻租金問題，也缺乏師傅和工人，他眼見每年都有膠袋廠倒閉，不少師傅已轉投建造業，其廠房的師傅快將60歲退休，「如果沒新客，香港都不會再設廠，沒法生存。」如果投標，他亦要找回收廠合作，「可能從內地買較乾淨的原色或淺色回收原料，如未用過的膠袋廢料等。香港以廢料再造的膠袋質量參差，且污濁、有灰塵、易穿孔，未必達到政府的高要求。不肯定政府接受到多少顏色偏差。」另一卻步的原因，是承辦商須繳付相等於5年預期生意額5%的保證金，約需數千萬。

應否追求「香港製造」？

當局擬允許生產工序在香港境外地區進行，以節省約9個月至一年設廠及測試生產線的時間和投資成本。劉妙成認為政府本來太顧及形象：「香港製造，令大家覺得有信心……環保署不懂計算成本，而用這個想法造出來的膠袋，成本是天價。」在新標書，願意採用本地回收再生塑膠物料的投標者，仍有較高得分，但劉不解政府為何經常強調要用香港再生物料，「用香港回收膠造的原材料，不用怕無出路、不用怕沒人用。完全唔貼地、唔理解。原料從來唔會擔心無人要，但產品就擔心無人要」。他的工廠做塑膠抽粒、破碎，製成再生顆粒，供給台灣、內地、日本及東南亞等地工廠。「交給我們回收的，基本上什麼都可以循環再造。」

明明說「香港製造」成本高，何以需求龐大？他解釋原料市場只看國際牌價，新料、舊料（即再生塑膠物料）各有行情。買家看的是塑膠質素，例如回收廠手工的分選、過篩、調控溫度技術；原料最終的純度、韌度和熔融指數等。例如膠袋需吹膜成形，對原料要求較高：「過篩要密，要用120目的篩網，不可有太多雜質。」其他注塑成形的產品則要求較低，如塑膠篩、菜籃、麵包膠盆和玩具等。

有廠有技術 「內地生產更合理」

若日後中標者將生產線設於內地，他認為更加合理，畢竟港府早有採購內地製膠袋，內地既有大型膠袋廠，亦具備用舊料造膠袋的技術，加上內地自開始拒收洋垃圾、推動回收減廢後，在這方面加速發展。朱亦說：「香港環保產業被壓縮，很多內地人才和技術反而比較成熟，只要香港政府訂定出規格和檢測標準，問題不大。」近日他認識出口服裝到歐洲的內地貿易商，說歐盟要求含再生料的包裝膠袋，對內地業界不成問題，而且成本較傳統的便宜。

朱不反對在內地設廠，但期望標書在考慮生產成本外，可為香港設廠的投標者加分。「本地問題，有責任盡量自己解決。香港現在很多減廢設施，明知成本較重，都是在香港處理和再造。」或留一定名額予香港廠家，以循環經濟模式解決部分廢塑膠，並創造綠色就業市場。

指定20%舊料 憂回收不足

政府另一舉措，是將指定袋中舊料的比例由50%減至最少20%。朱漢強現居台灣，認為50%並非如外界所說般困難，新北市月前剛推出環保標章認證膠袋，原料中有50%以上的比例使用台灣產出之回收塑膠。「台灣都做到，所以技術不是問題。現在是考慮成本，某程度犧牲減廢原意。如果業界擔心一開始欠缺回收塑膠，可以採漸進式，如首兩年20%，慢慢升到50%。」目前再造膠袋的原料主要是2號膠（HDPE、高密度聚乙烯）和4號膠（LDPE、低密度聚乙烯），「有一定韌性才可做到膠袋，這是PE的特質。」但這兩款塑膠的回收再造比率是多少？是否存在供不應求？環保署沒有公布相關數字。

劉妙成說PE不難處理，奈何塑膠回收量不足，他歸咎於政府向個別回收商傾斜，像他公司難以中標，現靠部分「綠在區區」和回收公司的報廢商品支持。「我們以噸為單位，我見到香港每日棄置量是二千多噸，但回收量不足1%。我們只擔心量不夠，量夠的話，可以為每個產品度身設立生產線。」內地因回收量多、規模大，舊料質素較香港佳。若香港要「自給自足」，他建議將大部分膠袋徵費和生產者責任計劃的徵費回贈市民，鼓勵他們做好回收。

舊料品質不一 須試驗後定比例

對於至少20%的比例，他說：「這樣定標書真的好不熟行。」舊料品質不一，故每批都需經過衝擊試驗等檢測來釐定價錢，膠袋製造廠會進而決定每批貨的新舊料比例。新料成本或比舊料貴三分之一，「如果標書寫明新舊比例，變相有空間讓廠家多賺。簽約是一回事，到真正運作時，若舊料有新料的質素，可以加到五成舊料，就多賺了。」

有指指定袋顏色亦影響成本，朱提到花蓮和桃園用的透明指定袋，的確成本較高，「因為當地有強制回收分類法規，要檢查有沒有回收物。香港沒此法例，沒此必要。這是香港欠缺的輔助法例。」劉說只是混進相應色粉，其實不難解決。

他在2016年見到政府有意推動回收，投資數千萬於香港設廠並叫女兒回港幫忙，但幾年間只見政策離地、徵費和處理費落在商家口袋，「不然環保署為何整天說，要重建香港市民對回收的信心？」其香港廠房處倒數階段，「好失望，再燒錢下去，可能我退不到休」。

用膠袋，夠唔夠環保？

無論新舊料比例多少，指定袋是塑膠，始終污染環境。朱漢強承認這是兩害取其輕，據他在台灣的經驗，若做好分類回收，用的膠袋未必如現時多。香港家庭每隔一兩日便棄置一個大垃圾袋，朱以自己的四人家庭為例，因廚餘和許多物料可另外回收，每兩三日才丟棄一個3公升垃圾袋，大小相等於三分之一超市膠袋。2019年，台北與新北市推出「兩用袋」，亦成為市民忘記自備購物袋時的替代品，上面印有防偽標籤，大小與指定袋一樣，「一袋兩用，減少整體膠袋消耗量，算是折衷做法」。環保署似乎有意參照，已與30多間連鎖零售商商量在收銀處售賣指定袋，代替塑膠購物袋。

各地試行污者自付措施，有歐美地區採無線射頻識別（RFID），按住戶打開垃圾桶的次數收費，似乎更環保。朱說高樓城市如香港、首爾、東京等，還是用指定袋較可行：「有的屋苑嘗試讓住戶付一筆管理費，物管公司去回收，就不用計膠袋用量，不過做不到污者自付。用容量收費相對公平。」物料方面，許春光的廠房有生產生物分解膠袋，他說雖然環保，惟膠袋要在短時間內使用，不然會開始分解變脆，也不能防水，故不適合作指定袋。

他亦建議政府放寬垃圾袋的包裝要求，「機器生產的人手不是很多，包裝所需人手較多。其實一百個膠袋一疊都可以，過度包裝，亦會造成更多浪費。」

【垃圾徵費篇】

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

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