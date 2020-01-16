無定向學堂：香港「太安全」成習武動機 《尚氣》顧問 宏揚印尼武術SILAT

發源於印尼、星洲附近群島

Silat遍見東南亞，是東南亞運動會的競技項目之一，分競賽、指定套路演繹和自由對拆演繹等類別。它的起源靠師徒世代相傳，有說出自今印尼和新加坡間的群島，也有說是爪哇島上的默拉皮火山。Evan在主持紀錄片《功夫傳奇IV》期間與不同東南亞師傅追溯歷史後，認為譯作「印尼武術」較為妥當。於13世紀的東爪哇王國滿者伯夷，Silat是用於軍隊作戰和侵略的「戰爭武術」，此後亦見於其他群島的王國。16世紀歐洲殖民者到來後，Silat演化成「自衛武術」，武者在黑夜或密林中訓練，「人們想保育這種技擊術和文化，於是將形態和動作融入音樂和舞蹈，在殖民者看來是民間藝術，其實是掩人耳目」。

Evan解說地形和環境如何造就不同的派別，例如深山村落會模仿動物，創立老虎派和毒蛇派等；在濕地或泥田生活的門派，樁步比陸地的大，以保持平衡；沿海漁民多在狹窄棧道行走，步法較輕巧靈活，城市的搏擊環境較擠迫，較多近身格鬥，「根據武者的動作，可以看出（門派）大概來自什麼地勢」。另外，隨着海路貿易發展，中國商人為防禦海盜和土匪，會聘請拳師同行，部分留在東南亞和授徒後，帶進中國武術元素，形成Silat下的分支Kuntau（拳道），特色是快速步法和近身擒抱等。Evan曾習中國武術詠春和意拳，說前者訓練手部感應和協調，後者講求整體發力，亦有助他拿揑Silat的身法和步法。

席地習慣演化坐地訓練

Silat一大特色是坐地訓練，練習者需挺腰和雙眼注視對方，「在其他武術甚少見到坐地訓練，除非是地戰如巴西柔術，會坐或躺在地上做鎖技，以拳腳對拆的話比較少」。他推斷這與印尼席地起居的傳統習慣相關，武者需在進食或祈禱等情况下防範偷襲，故發展出坐地對拆和方便拿起兵器自衛的招式。手部的攻防動作與站立時近似，但加入更多踢腳術。這訓練多見於傳統村莊，也有弟子帶到城市教學之中。Evan在萬隆拍攝期間，結交來自西爪哇村落Cimande的師傅，到城市後仍堅持這種訓練方式，並與Evan分享。「坐姿都有不同，可以翹腳、盤坐、屈膝，Z形腳，都做到不同動作。」

重技巧多於鬥力 布、筆、鑰匙皆可當兵器

Silat另一重點是講求平衡，他說習武有「同門忌身形」一說，之前學詠春時，他的師父和同門都掛在口邊，意思即學習同一武術的兩人對打，身形較細小的一方總會處下風。Evan的身形的確較小，「我要跳出這個框框。我醉心Silat和東南亞武術，因它們多數講控制平衡的技巧，配合人體力學，不是面對身形比我高大的就去鬥力」。他歸納出一些較適合亞洲人身形的Silat招式，並帶回香港，將其Silat教學分成徒手武術班，以及結合其他東南亞武術如菲律賓武術的兵器班，「始終菲律賓在棍術方面比較出色，印尼主力是短兵器、軟兵器，如紗籠」。

他教授較常見的兵器包括虎爪刀、短棍、短刀和紗籠布，讓學生熟習它們的特性，「在香港很難拿把虎爪刀出來，但當你理解該動作的路線後，拿着筆、鑰匙、頸巾或者膠袋，都可以應付到自衛所需」。別的武術或需花長時間學習套路和徒手對拆後，才讓學生接觸兵器，「但萬一他們未學到，遇襲時就不會處理」。有些習武多時的學生為此來跟他學習，因初階的Silat已涉及兵器運用，「這可能跟之前說到，當地人最初要用兵器對抗外敵有關」。在了解兵器特性後，他說亦可將技術放到徒手上，「說到底，最強的武器是我們的手，一定很靈活，可以做擸手、近身處理快速動作」。

港人缺危機意識 遇襲難自保

Evan最初萌生學習兵器的念頭，是由於社會發生多樁持刀傷人事件，例如2009年一名3歲男童被鄰居揮菜刀砍向頭部，父親雖捨命擋刀，但中刀倒地，男童終傷重不治。Evan說習武之人多有較高的警覺性，「這新聞很轟動，我當時反思，我學的東西不足夠我去處理這種情况和自衛」。電影中經常出現三兩拳便擊倒槍手或刀手的情節，他說純粹電影效果，「我只會打拳、踢腳，目標是對方四肢，沒接受過怎樣應對一把刀。上擂台對練或比賽有既定規則、要戴拳套，與實戰是兩回事，實戰要應用不同技術如甩手、鎖技，甚至拿兵器」。

他經常到亞洲或歐美國家出席研究會，由於襲擊事件常見，大家都具備自衛意識，亦有不少人接受過軍訓或服兵役，這令他有感香港「太安全」。加上香港社會風氣保守，特別老一輩認為兵器是危險事物、應避免接觸，「這樣下來，令香港人危機意識非常之低。香港雖然安全，但都有危險的時候……香港人有事就打『三條九』，警察未到來之前，你需要去處理危急的情况，沒人幫到你」 。

港片武指取經 外國影視不乏Silat元素

Evan在書中整理多種Silat套路，將多個招式串連。從前他較忽視套路，學習Silat後明白套路是傳統功夫傳承的重要一環，「將技術變成套路，就可以自己一個人練習，將一些招式保留，世代流傳」。他主張學生在上課時消化所學，多做筆記，灌輸給下一代。而他自資出書，也為將此口授心傳的武術系統整理。蒐集資料過程中，他與印尼運動員和不同門派的師傅取經，感受到當地武者的無私，「他們抱持開放態度，願意將這武術分享給全世界，歡迎人們推廣他們的文化。所以這書很大篇幅都放在印尼」。

書中另闢專章講述在電影出現的Silat。Evan數出香港影視例子，例如《太平紋身店》的周秀娜、《殺出個黃昏》中的謝賢用的都是虎爪刀，後者的武指曾來跟Evan取經。這些作品跟隨的其實是外國潮流，Evan猜是因中國功夫元素已十分常見，動作特技演員便把新的特色兵器放到打鬥動作，荷李活的《殺神John Wick 3》、日本的《RE:BORN》及動畫《魔龍王國》都有Silat元素。他較推介印尼的動作片《突擊死亡塔》系列，因當中有Silat的招牌動作和各式兵器，加上警匪追逐的現代故事背景，令觀眾看得較投入。

為《尚氣》構思武打場面

至於《尚氣》，他憶述自己加入的是約六七十人的動作組，當中分特技人組、「威也」和武術顧問組，他是顧問一員，各人專門就一門武術給意見，「因為主角尚氣要認識不同功夫，故要雲集不同專家，將最華麗的招式放進去」。武術顧問需花近半年時間，訓練演員的反應和動作等，亦要構思武打場面，他以巴士車廂追逐戲為例，先有劇本中的場景說明，劇組再用紙皮箱砌出與車廂大小相若的空間，讓顧問在裏面構想動作，之後移師實景，按劇本想像如何走位，「巴士的扶手要不要打爛？乘客拿的電腦、雨傘、手杖，我們要不要用上？」有時未到Evan負責的部分，他也在旁給意見，或跟其他特技演員和顧問一起扮演車廂乘客。這是他首次參與商業電影製作，雖然有部分動作設計，甚至他客串的片段最終都沒剪進去，但他說不要緊，「練武的人心態正面，可能是練功刻苦，訓練到日常中的堅持」。他視這次為難得的經驗，透過大銀幕上的功夫吸引觀眾目光，令他們考究當中的武術元素，說不定因此認識到Silat。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 梁雅婷、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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