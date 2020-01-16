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2023年2月5日星期日
星期日生活
二十三歲的回望 《給十九歲的我》 實是兩代人磨合、理解和共處的記錄
昨日立春，今日元宵
同場加映：不負愛與自由
周日話題：專訪周冠威——《1人婚禮》愛自己 片尾彩蛋是對比
無名周記：去增長的未來？
周日話題：沒有集會遊行的日子
開門讀書：付出有回應的黑膠唱片
圖文城市：福利園（之一）
Long D：（十九）看童書
放心寫作：心想事成
#25 讀者來信：好運幣
阿貓阿狗：#174 打牌
老少女之麻糬周記！
劇透紙背：從三齣有關電影的電影，再問「什麼是電影？」
評影習寫：這種雛鳥，只會走路
家明雜感：《巴比倫：星聲追夢荷里活》：那個萬花嬉春的年代（上）
影片簡評
單元連載：香港書35
星期日文學‧西西Universe入門指南：其短篇小說角色群像（下）
{放下旅遊癮達人}鄒頌華 隨心學茶道 反思看自我 留守香城探廢
餐桌共學：放下餐具 用手感受食物
無定向學堂：香港「太安全」成習武動機 《尚氣》顧問 宏揚印尼武術SILAT
ways of seeing：設計師都市游走 捕捉文字昆蟲
一小時生活圈：後花園栽種小店 西貢非常遊客區
未來城市：26標書全不符預期 指定垃圾袋 廠商投標有煩惱
#25 讀者來信：好運幣
【明報專訊】上一期，我們邀請大家書寫自己心愛的物件。大家的物件，包括，以及King Loek的一隻手表。
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二十三歲的回望 《給十九歲的我》 實是兩代人磨合、理解和共處的記錄
昨日立春，今日元宵
同場加映：不負愛與自由
周日話題：專訪周冠威——《1人婚禮》愛自己 片尾彩蛋是對比
無名周記：去增長的未來？
周日話題：沒有集會遊行的日子
開門讀書：付出有回應的黑膠唱片
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Long D：（十九）看童書
放心寫作：心想事成
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阿貓阿狗：#174 打牌
老少女之麻糬周記！
劇透紙背：從三齣有關電影的電影，再問「什麼是電影？」
評影習寫：這種雛鳥，只會走路
家明雜感：《巴比倫：星聲追夢荷里活》：那個萬花嬉春的年代（上）
影片簡評
單元連載：香港書35
星期日文學‧西西Universe入門指南：其短篇小說角色群像（下）
{放下旅遊癮達人}鄒頌華 隨心學茶道 反思看自我 留守香城探廢
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無定向學堂：香港「太安全」成習武動機 《尚氣》顧問 宏揚印尼武術SILAT
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一小時生活圈：後花園栽種小店 西貢非常遊客區
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