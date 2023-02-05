昨日立春，今日是代表農曆新年節慶結束的元宵日，也是中國情人節。事實上仍有人在堅持立春過新年才是正路，新界地區昨晨零星響起爆竹聲。昨日開始，今日結束，中間的辛酸有誰知？感覺有點詭異。有另一個說法：今宵是新年第一個月圓之夜，逛綵燈會食湯圓等都是正經事。月亮今晚也是份外明，想要洗滌什麼都好，趁今晚。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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