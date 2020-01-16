善用利市錢升級音響產品 Sennheiser $1299發燒耳機體驗靚聲

添置一款音質好的發燒耳機，可能是不少人新年願望之一。惟發燒耳機一般售價頗高，利市錢再豐厚都未必容易入手。不過，最近德國Sennheiser新推出的入門級發燒耳機IE 200，定價不足$1300，是一個不錯的選擇。

雖然價位與一般發燒耳機有很大的差距，但IE 200絕對沒有偷工減料，除了有自家開發的TrueResponse單元技術及7毫米超寬廣音頻單元，更使用了不少高階耳機的自然頻率響應曲線，以減少諧波失真問題。另外，它設有雙重調音功能，透過把內置耳墊放置於兩個不同位置，以強化高音或低音。值得留意的是耳機亦使用MMCX接頭，方便用家日後加碼升級耳機線或是單元。

為了提升舒適感，掛耳位置配合人體工學設計，令耳機更穩固貼合耳朵，並跟機附設黏彈海綿及多種尺寸的矽膠耳道墊圈，阻隔環境雜音，兼且提升低頻響應效果。而跟機的編織電線也經過改良，可減少輸出音效時的雜音。●

售價：$1299

查詢：5803 1627

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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