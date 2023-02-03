裝備篇：初哥輕裝上陣 手機拍攝兼導賞

衣著忌鮮艷

Hugo表示，鳥類視覺靈敏，因此衣著可選擇不鮮艷的顏色，選如大地色和迷彩，能融入大自然；陰天觀鳥，可穿有帽風衣或戴帽遮擋微雨。

望遠鏡8至10倍雙筒為佳

「初學者用肉眼也可以，若想仔細觀察或深造，就需用到好質量的望遠鏡，坊間一般售價為1000元以上。」Hugo說，選擇時可留意望遠鏡的放大倍率和鏡筒的最大直徑。放大倍率為8倍至10倍的雙筒望遠鏡為佳，再大的放大倍率容易震動及難以追蹤目標；直徑愈大，蒐集的光愈大，視野更加明亮。

手提電話

．近距離拍攝記錄

Arthur指，高質素相機價錢昂貴，又大又重，操作也較複雜，建議新手可用智能手機先拍照記錄，增加觀鳥樂趣。用智能手機較適合拍攝近距離的雀鳥，「隨手拿起手提電話就可以zoom in拍攝，十分方便，但要注意的是很多時候大家太興奮衝過去，便會嚇走雀鳥」，他提醒，走近鳥兒時宜放慢腳步，動作別太大。他亦鼓勵拍下距離較遠的雀鳥，即使相片模糊，也屬個人觀測紀錄。

．觀鳥Apps搜尋資料

智能手機不但可拍照，還可下載觀鳥Apps，隨時隨地搜尋雀鳥資料。例如，由香港觀鳥會與香港大學合作推出的「香港鳥類」流動應用程式，是Arthur平日觀鳥或導賞時的好幫手。App內有觀鳥貼士、守則和常見鳥類資料庫「鳥類列表」，使用者可根據鳥的種類，或以中文名、學名去搜尋，圖文並茂，部分更有聲音檔。當聽到或看到不熟悉的鳥類都可立即掏出手機搜尋，然後，亦可利用「觀測列表」功能，簡單記錄時地和鳥類。

圖鑑鑽研雀鳥知識

「觀鳥時用筆記記下不認識的雀鳥特徵，回去在書本中尋找，找到牠的名字後，就像完成了挑戰，很有成功感！」Hugo指，比起相機，觀鳥圖鑑或書籍更重要。Arthur亦表示，用Apps搜尋雀鳥方便快捷，「但回家後可安靜坐下來打開書本慢慢了解、鑽研雀鳥知識，從中有不少樂趣」！

Arthur推介初至中級觀鳥人士閱讀《香港觀鳥全圖鑑》，分為1、2冊，以中英文和相片介紹500多種鳥類，部分附有QR Code，一掃就可以看到雀鳥影片或聽到牠們的叫聲。

若想再進一步鑽研，有必讀書籍嗎？Hugo和Arthur不約而同稱，《香港及華南鳥類野外手冊》是觀鳥人士的「天書」，觀鳥發燒友無不將它讀得滾瓜爛熟。但此書的對上版本已是17年前出版，香港觀鳥會於2022年重新編輯後推出新版，內容記錄及描述香港及華南地區逾700種鳥類。Arthur指，「要辨認雀鳥，需知道牠們的羽毛圖案和全貌，而相片會有偏差」，書中的彩繪圖畫就能把鳥類特徵描繪得更仔細、清晰，方便比對不同鳥類。●

模特兒：龍虎山環境教育中心項目主任薛佩賢