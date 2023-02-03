體驗煎茶道 冲泡黃豆福茶「招福」

同時學製和菓子 每月換款式

這裏有舉辦適合初學者參加的和菓子與煎茶道體驗班。在煎茶道體驗過程中，茶道導師Sam先以熱水清洗茶杯、茶壺等，部分以茶巾抹乾，將茶葉倒進盛茶葉的工具「茶合」（像中式茶藝的茶則）。將茶葉放進茶壺，按指定冲泡溫度和時間浸泡，再倒進茶杯，趁熱飲用，每次約有1至2泡。每月按時令轉換煎茶及和菓子款式，由於2月日本人會舉行「撒豆」活動，目的是驅鬼招福，Sam會教大家冲泡一款有黃豆的福茶，先將福茶茶葉和大豆分別用烘焙器以低溫烘香，再放入茶壺內冲泡。在福茶中，多添上一份豆香和烘炒過的香氣，跟平日喝到的日式茶不同。除了冲泡煎茶，同時亦會教授製作和菓子，完成後可配茶吃。

Sam教路，和菓子如配煎茶，因茶味較清香，先飲茶後吃和菓子；如配抹茶，茶味較澀，則建議先嘗和菓子後飲茶。茶室亦有日本煎茶葉、日本茶掛耳包、茶具、冷泡茶等出售，臨走前大可買「手信」回家。

純粋：和菓子與煎茶道體驗班

地址：觀塘巧明街114號迅達工業大廈8C室

網址：junsuihk.com

價錢：$400（1小時半）