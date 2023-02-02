local mode：設計師Tak Lee破舊立新 塑造衣服無常之美

常言道萬綠叢中一點紅，大片綠葉叢中乍現一朵紅花，必然成為最突出的焦點。不過相反亦然，在繽紛花海中的一棵蒼勁樹幹，沒有嬌艷的色彩，卻能以有力質感引起注視。猶記得去年12月介紹過Fashion Asia Hong Kong與I.T合作開設、既是展覽空間亦是期間限定店的Hong Kong Showroom，當時參展的5名本地年輕設計師中，便包括時裝創業培育計劃（FIP）的設計師Tak Lee的個人品牌Tak L.，其設計沉實和注重細節，使他從其他色彩鮮明和前衛破格的設計裏排眾而出。

放棄Loewe工作機會

土生土長的Tak，2014年畢業於香港理工大學，後於2017年在倫敦時裝學院（London College of Fashion）取得男裝設計碩士學位。發表其畢業作時已有知音人賞識，並購下部分作品，他之後更取得進入Loewe工作的機會。剛畢業的設計師有如此難能可貴的機遇，絕對可稱得上一帆風順，Tak最後卻沒有接受工作，他憶述當時的決定：「英國的朋友告訴我Loewe已多年未有招聘新人，自己亦判斷這是個難得的機會。我在第2次面試後，只需把工作簽證辦好就會被正式錄用，於是便回港辦理相關文件。香港的一些朋友當然同樣大力鼓勵我加入Loewe。」大家大概也能想到，在一線時尚品牌工作即使工資不高，但將一年半載的工作經驗寫進履歷，當然會亮麗不少，對將來發展百利而無一害。不過Tak卻沒有功利地計算，反而在回港後跟從事時裝的朋友返內地考察，發現別有洞天。「當時有兩個選擇，一是回巴黎的Loewe工作，二是往內地接受一個創意總監的職位。在內地考察令我從維度上改變了對時裝設計和時裝工業的理解，亦令我意識到，即使個人能力多強，也需要很多其他的支援才能建立自己的品牌，而內地的工作就能提供這樣的條件。經過再三考慮，最終發現我最想做的，還是建立自己的品牌，因此放棄Loewe的工作而選擇往內地探索。」

工藝是創作核心

訪問期間覺得Tak是個沉實而不外露的人，其性格或許已經反映在他的作品上。每季他會思考要表達的主題，亦會受不同美學甚至一些日常瑣事啟發，但這些可能只會微妙地反映在設計上，甚至是別人難以推斷察覺的細節，他認為工藝是其創作的核心。問他怎樣形容自己的設計？「簡單來說，我只想做更好的衣服。這取決於手工用料之外，設計更是重要一環，但要做到前衛和破舊立新是個很困難的課題。我覺得不能只用一件衣服、甚至一個系列表達。我現在就透過多個系列不斷探索和辯證，去思考和發展一個新方向。」Tak似乎以微觀的角度探索時裝設計：「一件衣服最基本就是有4個洞、幾片布，但將結構增減和改動，衣服穿在身上卻會產生不同的感覺。我想以一個有別於傳統基礎的理解，從細節、工藝、結構等不同部分作改變、顛覆和組合一件衣服。」

因為這個理念，Tak會與不同範疇的工匠深入交流和探索，理解大批次生產時因為妥協所生成的不合理和矛盾，再去改進甚至顛覆這些固有標準，以刺激自己創作。「例如我認為布料印染的標準化效果會窒礙創意，我會請求工匠放棄固有共識，去嘗試新的印染方法，哪怕從前被認為是精良工藝的禁忌。」他續稱：「時裝設計其實有很大的模糊部分，以前衣服破了洞人們會提示你將之縫上，現在破洞卻是設計的一部分。我想從矛盾中找出模糊和其他可能，這並未到達我心目中的前衛設計，而是引領我去理解和重組衣服的方式，掌握當中的過程再去往下一個階段，就能有系統地顛覆時裝設計。」

多種物料拼合 質感豐富

Tak L.目前已推出7個系列，打從第2個系列Season II起，就與內地品牌「例外」EXCEPTION de MIXMIND合作，共同推出實驗線合作系列EXCEPTION EXPERIMENT×TakL.。Tak在求學時已非常欣賞「例外」創辦人之一馬可，而另一位創辦人毛繼鴻對Tak亦欣賞有嘉，兩者合作令Tak L.有更豐富的資源，在材質和工藝上作不同試驗。例如一件外套用上棉和羊毛混紡，但這種混紡能做到向外是羊毛，向內是棉質，因此外套就不需要襯裡而能做到親膚的效果。一條羊毛裙裝（圖）的面料則以雪紡和羊毛兩種布料前後兩層拼合而成，在縮絨過程中，羊毛縷空的雪紡部分因沒有縮水，產生扭曲的橢圓形紋理。又有一件用上7種物料合併車成的外套，各物料色調一致卻呈現不同質感的豐富效果，複雜的結構需依賴熟練的車衣工人和品質管理才能量產。

另一件外套同樣用上多種物料拼合，其中手袖部分（圖）用上工序繁複的印染技術。首先在布料上色時用竹葉遮擋部分位置，未上色的地方會呈現抽象的圖紋，再將圖紋以掃描器複製成用於量產的模板，並以茶葉作染料為布料染色，最後在淡茶色圖紋的袖子外，再車上半透明黑色薄紗令圖紋若隱若現，統一整件外套的色調。其他工藝還包括貴州的植物拓印、將通常橫織的羅紋變成斜織營造不平均的針織紋理等，都是Tak為「做更好的衣服」而花的心思，卻同時將衣服的意義昇華到更高的層次。●

查詢：Tak L. www.taklee.studio

品牌名稱：Tak L.

成立日期：2018

品牌概念：結合傳統含蓄的工匠文化和當代美學，經過嘗試、推翻和重塑的過程，塑造出衣物的無常之美

貨品種類：■時裝 □配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 □男 年齡：□15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：■實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 □其他：

生產地：□香港 ■內地 □其他 備註：

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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