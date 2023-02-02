showcase：春夏系列 恬逸度假風情 城市出走外遊最佳行裝

從巴黎出發到美國麻省東北部南塔克特島的海灘、從上海飛到意大利阿爾卑斯山脈附近的科莫湖，或是從悉尼去到地球另一邊的西班牙梅諾卡島蔚藍海灣……這些由不同城市出發到各大旅遊聖地的旅程，正是Berluti 2023春夏系列的靈感泉源。

經典元素Scritto圖紋點綴

系列中無論是衣服、皮具和鞋履，均呈現流暢與悠閒舒適的格調，並將硬朗線條、正裝剪裁、實用功能以至柔和的用色巧妙融合。亞麻布面料外套、雙面羊絨西裝、收身剪裁褲、棒球外套、飛行員外套和無袖長背心等，均是城市出走外遊的最佳行裝。至於品牌的經典元素Scritto圖紋，除了鐫刻在鞋履和皮具上，更以編織或提花方式延伸到棒球外套、絨面皮革連帽外套、Safari外套和polo針織衫上，適度的點綴令衣服彰顯文雅風尚。皮革採用漸變的patina古法染色，配合帶褪色效果花卉圖案的沙灘服飾，令系列更添恬逸的度假風情。

鞋履方面，Playtime運動鞋新增飾以Scritto圖紋的帆布款，Playoff運動鞋款則推出泛黃的復古色調。舒適的尼龍Shadow運動鞋配備雙色膠底，除墨黑單色外，還有兩款對比色，分別為白襯灰和藍襯可可棕色，設計增添兩個Venezia皮革嵌件，鞋身還有Scritto圖紋刺繡。

今季推出全新Cloud袋款系列（圖）以絲滑觸感的海軍藍尼龍面料取代皮革，同時飾以Scritto圖紋提花，以及可可棕色的Venezia皮革包邊細節。系列包括相機袋、周末度假袋款和背囊等，重量比全皮革製袋款輕盈得多，是用於外遊的上佳選擇。●

查詢：Berluti 2343 0855（中環店）

editor's pick：穿上皮鞋打golf

Berluti的patina古法染色皮鞋及公事包，一向是男士在商場上彰顯品味的名物。除了適合外遊的春夏系列外，最近品牌也推出Golf Capsule Collection，適合男士轉戰高爾夫球的綠茵場上。系列包括飾有皮革細節的外套及其無袖版本、長褲、毛衣、鴨舌帽和太陽帽，部分單品飾有Berluti首字母B字。鞋履則有全新皮革Swing綁帶皮鞋，並配上專為高爾夫運動而設的鞋底。系列還有一核心單品，是只接受特別訂製、以墨綠色Venezia皮革製成的高爾夫球套袋，配有4個鋁製球釘、3個高爾夫球和3個球杆套，並可於套袋燙印姓名首字母組合。●

文：溫兆明

模特兒：Minwoo（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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