同理心學堂：媽咪你好討厭啊！

媽媽：「唔好再打機，一陣去補習班唔好遲到，今晚要做完功課後先可以食飯……」

囡囡：「媽咪，你真係好煩、好討厭，我唔鍾意媽咪……」

古語有云「養兒一百歲，長憂九十九」，正正道出父母對兒女總是嘮叨不斷，生怕兒女吃不飽、穿不暖，又要肩負管教的責任，難免非常着急，卻往往對自己及子女造成無形的壓力；加上每日重複着相同的說話，難免引致兒女不快。一般父母聽到子女這樣回懟時，多會頓感錯愕和委屈，不知如何回應。

當聽到子女說很討厭自己時，父母必須冷靜，值得留意以下幾個因素，包括子女年齡、當時的情緒狀態，以及說「討厭」後的情緒和行為。

8歲和18歲 對「討厭」理解有別

子女年齡涉及對「討厭」兩字的理解及認知，8歲和18歲口中的「討厭」意義並不相同。18歲子女對「討厭」的認知相信是厭惡，是在眾多情緒形容詞中，揀選最適合形容自己感受的詞語；相反，8歲囡囡對「討厭」兩字的理解，可能只是直接表達自己不喜歡，甚至未必完全明白兩字的詞性。兩者的感受深度並不一樣。

另外要留意的是，究竟當時子女正處於哪一種情緒狀態，是較波動還是平靜的狀態？情緒波動下所講的說話，往往是衝口而出，只為發泄情緒，不一定是內心真正的感受，聽者不必放在心上。

父母需給予空間 理性對話

下一步，可留意子女說「討厭」後的情緒及行為，子女會否感到難過哭泣，還是若無其事繼續當時的活動。如果子女哭泣，父母需給予空間，幫助子女說出感受，讓子女知道父母明白和接納他們的感受，例如：「媽媽明白你喊係因為好唔開心，係咪呀？」、「媽媽明白你的心情，話畀媽媽聽討厭媽媽什麼？」給予時間讓子女平復情緒，然後理性對話，協助子女理解他們的感受，同時協助子女找出面對不同情緒時所作出的應對行為，如感到不開心就會流淚，感到委屈就會發脾氣，感到不被理解時就會不耐煩等。

子女坦誠講出感受 親子溝通良機

子女能夠坦誠講出感受，正是親子溝通的良機，讓子女感受父母的關心及接受自己的負面情緒，如果父母能伺機探討子女的感受，他日必定會成為子女信任的情緒支援者。父母毋須因為子女說出負面的情緒字眼而即時糾正，相反可以協助子女在面對不同情緒時，作出合適的應對行為，因為負面情緒都有其功能，重點是必須找到合適的方法。合適的情緒發泄方法須符合以下條件：不傷害自己、不傷害他人、不牴觸法律。

當子女說討厭自己時，家長請緊記以下4步：停一停（冷靜態度）、諗一諗（什麼原因）、揀一揀（有什麼方法協助子女處理當刻情緒）、做一做（用行動去實踐可行的方法）。

教養孩童是父母的天職，應「使他走當行的道，就是到老他也不偏離」（箴言22：6）。各位家長，加油！

文：謝媚媚

（香港中華基督教青年會助理主任幹事）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第434期]