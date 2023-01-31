家庭有教：孩子覺得父母偏心怎麼辦？

話雖如此，若然孩子不解家長用心，可能會因為得不到一模一樣的待遇，感到難過甚至生氣！筆者的研究就發現，若然孩子覺得「受到刻薄」，行為表現、學業成績和情緒社交能力都會差一點！這些研究發現提醒我們，面對孩子們要盡量做到「公平」。例如：父母為每個孩子都安排一對一的親子時間，都提供參與課外活動的機會，都準備適合的禮物。而如果家長真的因為要配合孩子的年紀、性格和能力，作出不一樣的待遇，就可能需要為孩子多加解釋。

每個人都有不同需要

美國心理學家建議家長，通過對話來讓孩子明白，每個人都有不同需要，家長是按每個孩子而調整，並不代表家長對其中一個孩子「好一點」。不過，有些孩子年紀幼小，單單用語言教導，未必理解家長的用心，體諒家長的善意。所以，香港教育大學兒童與家庭科學中心編寫了一個名為《媽媽偏心》的故事，故事主角彬彬不滿媽媽不讓自己爬繩網，卻准許姊姊麗麗單獨嘗試，感到十分沮喪。他不理解媽媽背後的原因：麗麗年紀較大，身手又靈活，自然可以自己爬繩網；彬彬年紀較小，做事有時又欠缺信心，爬繩網時由大人照顧會較為安全。我們希望家長通過共讀來讓孩子明白，「公平」不一定指一模一樣的待遇，亦可以指家長按照孩子的年紀、性格和能力，給予孩子一份獨一無二的愛。

《媽媽偏心》故事書連結：http://bit.ly/3H9TpPe

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第434期]