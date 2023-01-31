英倫助鄰：破紀錄Young Voices

大鄉里出城，初來乍到的我不是很知道什麼是Young Voices。原來Young Voices已經舉辦多年，全英各大城市都有場次，是全世界最大的學校歌唱表演。多次打破健力士世界紀錄，2005年就曾經試過一共293,978人在全英1616不同地點同時唱出Lean on Me。

6000「歌手」同場演出

起初接到學校通告，以為只是個校際歌唱比賽，到時在台下，支持女兒在合唱團的表現就是吧。誰不知，這不是個比賽，而是超大型演唱會。有幾大型？單是我去的那一場就有6000幾個「歌手」同場演出！因表演的學生眾多，於是大家不是坐在台上，而是坐滿四面台，坐到上「山頂」！

參加演唱的除了以學校單位參與的小學生外，更加有其他星級的professional performers。他們都是來自不同音樂領域的出色表演者，有bit box組合，有小提琴家，有流行歌手，亦有street dancers；表演的歌曲當然都是流行的節奏，不是像我們在香港校際表演上聽慣的民歌、兒歌。就是因為另有星級表演者，本來都是表演者的學生頓時又成為了觀眾，在化身成為fans歡呼喝彩之餘，又會跟明星歌手一同合唱。場景不時交替，crossover不絕。這種互動交流更牽動台下的家長親友們，大家也被要求一同起立手舞足蹈，台上台下一同載歌載舞！

老實說，可能因為表演者衆，不是每個都準備十足，眼見好些學生都是拿着歌詞書演唱的。事實上，之前我亦多番追問女兒學校有否排練，但原來教師只是向家長發放了表演歌曲的YouTube連結，之後就要靠家長自己在家與子女練習了！對於習慣不斷重複練習才去表演/比賽的我們，的確感到好像有點兒戲吧？

提升小朋友主動和自信心

但這次出席Young Voices的體驗，能夠在上萬人的館場上跟歌星同台表演，對於小朋友來說一定很特別。主辦單位並不是想見到小朋友精湛的歌藝，而是希望藉此提升小朋友的主動和自信心。至於對我們家長來說都算幾新鮮，若你愛全情投入的一定可以會好好享受，但就別想只是坐定定的到完場了！

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

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[Happy PaMa 教得樂 第434期]