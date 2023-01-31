客座隨筆：小一統一派位 保守vs.進取

首先，假設大家對派位機制有基本認識，例如何謂甲部、乙部選擇。小一派位機制其實有如小時候玩「猜皇帝」一樣，假如你猜輸了，便需要重新排隊，讓隊前所有人完成後才有第二次機會。無論是甲部或乙部，只要該學校學額已滿，便需要從隊尾重排，重新等候下個選校機會。所以每個排位都需審慎。

填表前先檢視自己是進取型還是保守型，進取型指目標清晰，只會選擇某校或某宗教/辦校團體學校才入讀，否則會入讀國際學校或其他私校；保守型指有心儀目標，若未能抽中也希望於所屬校網就讀而不會被派至邊疆。

保守選校 免派「邊疆」

◆保守型填表法

1. 將區內所有學校分成3類

A：最心儀或熱門學校

B：最不合適學校

C：餘下非熱門的二線學校

2. 乙1選項：A類最心儀學校

3. 乙2選項：A類第二心儀學校或直接開始填寫C類學校（由於熱門學校一般於第1或2選擇中已滿額，若不想跌出同區的保守做法，是第2或第3選擇填寫同區可接受的學校。家長可細心留意，有部分校網已註明有數間向其他校網借調學位之選擇，其實已明示了該區學額嚴重不足，如果過於進取，跌出同區學校風險十分大）

4. A類餘下學校由最尾開始排起（此階段熱門學校學額已滿，將之排到最後可減低跌出同區之風險）

5. B類學校排在A類（最尾幾間）的前面

以上排位方法可先以運氣抽讀最心儀學校，如運氣不夠也可入讀同區品行較好的學校而毋須跌到區外，是最保守的填寫乙部方法。當然，家長要緊記填寫所有選擇，如乙部只填寫一間學校而不成功，則會於全港學生派位後才獲派餘下的學額，結果可以令人很震驚的。

目標清晰 1-1-1打誠意牌

◆進取型填表法

1. 建議自行分配學位、甲1及乙1填寫相同學校（即常見的1- 1-1做法，方便於叩門時打誠意牌）

2. 一般會直接放棄甲2及甲3（避免因獲派而被迫放棄乙1的機會，亦可顯示對該校的忠誠）

3. 如目標清晰，只為1至2所學校而參加派位，乙3開始排位已不重要，因派獲亦不會選讀，那就留機會給其他人吧！平常心靜候結果。

文：楊蔚嵐(嵐天教室課程總監)

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[Happy PaMa 教得樂 第434期]