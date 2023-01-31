網樂天地：寧要個識打波的醫生律師

而在小組賽2：1擊敗西班牙那仗中，日本關鍵反勝的一球由三笘薰傳中予田中碧射入，恰巧他們二人同於川崎市出世，亦是鷺沼小學的師兄弟，而他們不約而同地在畢業冊寫上要做日本國腳的志願，志氣之大從小培養，成就不一樣的未來。

孩子的夢想 家長的噩夢

反觀近日有一名家長向我透露，他很擔心自己的孩子志願是成為一名全職網球員，害怕他高不成低不就，將來不能自力謀生，他寧願要一個識打網球的醫生、牙醫、律師或會計師，都不願他成為一個全職運動員。我覺得最悲哀的是，孩子的夢想卻是家長的噩夢，在華人社會「望子成龍」的風氣下，家長始終都不重視子女在體育競技上的成就。事實上在香港是考試決定一切，為了考試，所有東西都要讓路，運動訓練也要暫停，考試成績對升學舉足輕重又頻密，而家長批評應付校隊訓練太花時間亦屢見不鮮。

望還孩子「真．我的志願」

話雖如此，不要忽視運動員對社會的貢獻，以這次日本足球隊為例，在世界盃取得佳績，這已是難以取代的貢獻，有着團結社會的功能，振奮了不少國民的心，大批市民在機場迎接他們凱旋而歸。猶記得香港足球代表隊在2009年東亞運動會足球比賽決賽戰勝日本代表隊後，社會各界亦同樣有着積極熱烈的迴響便是一個好例子。

家長們看了這篇文章，我亦不敢奢望他們有態度上的逆轉，至少還孩子們一個「真．我的志願」，在體育與教育系統更完善化後，有望將來在「體教合一」的大願景下，更多年輕人可以一邊讀書，一邊追逐他們的運動員夢。

文：謝昫光

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

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[Happy PaMa 教得樂 第434期]