親子筆陣．窗邊的小荳荳：有心不怕遲

書包裝水 擦膠當波踢

學校跟家長溝通，家長說小荳荳在家裏不是這樣的。平日一個人在家很乖，很安靜，家長很難想像孩子在學校有這樣的表現，不相信老師所說，並覺得很多小朋友都會到處走，小朋友只在學校有行為問題，是學校有問題。

然而，小荳荳的不一樣，並不止於此。他視其他同學為物件，在走廊上橫衝直撞，像打保齡球一樣把所經之處的同學推倒和撞倒。而且他無辦法跟其他同學溝通，沒有眼神接觸，上文不接下理。上小學了，仍然無法講完整句子，還有口吃的問題，其他小朋友很難明白他想講什麼。此外，所有物品的用途，他都有與眾不同的創新使用方法：鉛筆全部塞進可見到的「洞」裏面、書包用來裝水、擦膠是足球、釘書機用來裝飾地板。上課期間，他隨時會衝出課室，老師稍為看不緊，就要追出去，實在無法上課。老師們苦無頭緒，直至一天看到他在課室不斷拿起每樣可以接觸到的物品來「聞」，並告訴駐校心理學家這個觀察，「自閉症」一詞出現了。小荳荳可能是自閉症患者，但家長卻無法接受這個說法，亦拒絕跟老師合作。

小一小二小三，好不容易過去了。接着疫情開始，小荳荳在家上網課，家長也必須面對小荳荳特別的情况，方發現真的無法處理孩子，向學校求助。我嘗試向家長解說，雖然晚了，但仍未遲，到五六年級就更難處理了。曾見過整個小學階段，家長都不願面對和處理小朋友的問題，升上中學後，小朋友終於成為醫院精神科常客。

用藥物輔助 重回軌道

家長聽了建議後，讓小荳荳接受評估，終證實了是有「專注力不足及過度活躍症」，使用藥物輔助，小荳荳的自我控制能力得到大大提升。其實他自己都很想跟學校的規則去做一個好學生，無奈生理問題令他無法做到。使用合適的藥物後，他第一次感到能守規則的成功感，性情大大改變，進步了不少。同時，評估亦證實了他患上了「自閉症」。家長配合校方的安排，讓小荳荳參加了一系列的社交及溝通技巧訓練，與同學的相處及說話能力，亦大有改善。到六年班的時候，小荳荳學業及社交等各方面，已經跟一般同學無異。一般人跟他相處，只會覺得他是比較「戇直」的一個年輕人。自理、學習、社交等，都重回軌道。

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

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[Happy PaMa 教得樂 第434期]