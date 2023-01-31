好去處：走入《多啦A夢》場景 細味《入樽》手稿 坐時光機 穿梭漫畫奇妙世界

（註：小模特兒因拍攝需要暫除口罩）

文︰顏燕雯

小模特兒：Hiko

齊集10大日本經典漫畫主題區及原作者手稿的「畫時代．山田太州個人日本動漫手稿收藏展」絕對是老少咸宜，是次展出的多幅手稿，乃日本漫畫手稿收藏家山田太州的珍藏，當中包括藤子不二雄、臼井儀人、井上雄彥、鳥山明等大家熟悉的漫畫家名字，除了小朋友耳熟能詳的《多啦A夢》、《櫻桃小丸子》、《蠟筆小新》等，更不乏爸媽們的童年回憶如《男兒當入樽》及《美少女戰士》。大家甚至可以透過這些手稿，了解漫畫是如何誕生。

DIY工作坊 製作卡通鏡手工梘

最好玩的地方，是展覽把不同漫畫劃分成不同主題區，不但設有小遊戲讓大小朋友齊齊玩，更特別把部分漫畫世界，設計成打卡場景，如大雄最喜歡去的公園、小丸子家中的客廳等，讓大家可以投入扮演漫畫中的主角。為了讓小朋友與著名的漫畫家一樣，時刻能發揮創意，展區更設有DIY工作坊，包括「鬼口水」體驗、製作輕黏土卡通鏡子及造型手工番梘等，讓小朋友參觀後可以把作品帶回家收藏。

■INFO

畫時代．山田太州個人日本動漫手稿收藏展

日期︰即日至2月20日

時間︰上午11:00至晚上8:00（每2小時1節）

地點︰上環港澳碼頭信德中心4樓402A室

票價︰$88起（大小同價，3歲以下免費），工作坊需另購票

網址︰klook.com/zh-HK/activity/81051

[Happy PaMa 教得樂 第434期]