家家有禮：萌兔醒獅臨大埔

除打卡外，不妨去開運占卜廊參考12生肖在兔年的健康、姻緣及財運運程，之後更可到「DIY萌兔賀卡站」玩互動電子遊戲，為萌兔打扮賀年模樣。The Point會員可列印出專屬福兔賀卡，並寫上祝願字句或加上金色吊繩，製成揮春掛飾送給親朋好友。

■INFO

「萌兔甜蜜糖果園」新春主題互動裝置

日期︰即日至2月12日

時間︰中午12:00至晚上9:00

地點︰大埔超級城C區美食坊

查詢︰2665 6090

■送大埔超級城禮品套裝

大埔超級城送出大埔超級城禮品套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括GODIVA朱古力禮盒及名貴紅酒1支。名額6個，每人可獲禮品1份。截止日期：2月7日，送禮詳情刊於另文。

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第434期]