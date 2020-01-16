SEN童爸爸︰我們就是孩子治療師

女兒愛跑愛跳 說不停嘴

由成長到投身社福界，Rio一直跟SEN群體結緣。「我有一個叔叔，他患有唐氏綜合症，我跟他感情很好，所以自幼我已經在社福機構接觸SEN人士，後來，亦有機會教SEN小朋友繪畫。直至做了社工，除有幾年做長者服務外，我大部分時間都是做家庭服務的，經常會接觸SEN兒童和家庭，亦做過很多相關的政策倡議工作。」但若說到跟「SEN」有密不可分的連繫，便由上學年，4歲長女Hayley被評估有ADHD傾向開始。

雖然是新手爸爸，但根據過往累積的工作經驗，加上他曾在香港教育大學攻讀教育榮譽學士（特殊需要），Rio老早察覺到Hayley的與別不同，「她BB時，已經常動，經常『擒來擒去』、『蜎』枱底；年紀稍大一點，就不停嘴、很多說話，也愛跑來跑去，像有無限精力；近來就多了鬧情緒，容易有衝動行為」。因此，當他收到女兒的評估報告，既無意外，也沒有像一般家長般，狂替子女找訓練課程，「其實最幫到小朋友的，是爸爸媽媽，只要淡定些，我們就是孩子的治療師」！

開心有自信 自然學得好

想幫助ADHD子女，他認為，家長先要理解和接納他們，「無可否認，ADHD兒童會有頻密的多動行為、經常不聽指令，但面對有興趣的事情，他們一樣可以很專注，而且願意付出心力、不斷嘗試」。他以《我是閃電蛙》的主角「閃電」（角色原型為Hayley）為例，她有跑跑跳跳、不守規矩、想引人注意時候，但同樣有安靜的時間，她可以乖乖坐下看圖書，也享受跳芭蕾舞、唱歌和繪畫的時光，「其實不論孩子是否SEN，家長愈懂得運用『強項為本』，愈能夠減少子女的負面情緒。我相信，只要小朋友生活得開心、有自信心，自然學得到、學得好」。

■《我是閃電蛙》

作者、繪者︰陳顯庭

出版社︰童藝少兒文化

定價︰$78

訂購︰bit.ly/3IMxAqf

[Happy PaMa 教得樂 第434期]