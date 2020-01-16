SEN童繪本：SEN孖寶媽媽出書 星星兒也是好玩伴

文︰沈雅詩

若說照顧一個SEN小朋友不容易，那Clara的吃力便是雙倍。「阿哥（長子）有ASD（自閉症譜系障礙）和ADD（專注力不足）；細細（幼子）就有ADHD（專注力不足及過度活躍症）。」不過，正因為「打孖上」，令她累積更多教養SEN孩子的經驗。

見兒子「怪行」 由自責到接納

「做家長，也要經歷學習過程。」Clara回想11年前，年紀輕輕便誕下長子，既缺乏人生閱歷，也毫無育兒經驗，看着兒子種種「怪行」，亦曾一度自責︰「我問自己，是否懷他時，吃錯了什麼？」如今雖已走出死胡同，但她並不會美化帶「星星兒」的辛酸，「當然仍有『䒐䒏』的時候啦！尤其看見他自理能力還是很差，竟然會穿拖鞋去上籃球班，就覺得很勞氣。只是現在自己成熟了，加上近年在進修幼兒教育深造文憑課程，會比較懂得調節自己的期望，情緒起伏就沒有從前般大」。

勿聚焦弱項 助孩子發揮所長

4年前，Clara來到一間採用瑞吉歐（Reggio Emilia）教學法的國際幼稚園工作，現擔任課程主管的她說，學校的教育理念，啟發她如何跟兩個SEN兒子相處，「這種教學法，強調以小朋友的興趣為依歸，並尊重他們的個別特質。於是，我也學習不再把目光聚焦在兩個兒子的弱項上，而是努力發掘他們的興趣，讓他們有機會發揮所長」。

就這樣，Clara察覺到長子原來很有潛質做小小天文學家，還可化身歷史「活字典」，「阿哥很喜歡看天文地理的書籍、影片，何年何月誰上過太空執行任務、用過什麼探測器，他都背得滾瓜爛熟；他亦喜歡預測天氣，每次打風，他會用圖表，跟我們分析掛『8號』、『9號』、『10號』風球的機率。另外，阿哥中西史的知識也很豐富，那場戰爭怎樣開始、戰線如何變化、運用過什麼武器，他都很清楚」。Clara表示，接下來的任務，就是要協助兒子把「資料庫」應用到學業，甚至生涯規劃上。

「肯給他們時間，他們可追上」

談及9歲次子，Clara不諱言他未像長子有顯著的興趣和強項，「細細暫時主力學足球和跆拳道，他有說過想做YouTuber的，但我找過朋友教他剪片，他卻沒什麼興趣」。惟憑着過去照顧大兒子的經驗，媽媽相信，小兒子也會有進步的一天，「阿哥初小的時候，也跟細細一樣，日日欠交功課，每天都收到老師的投訴電話。但升上五年級，他便突然『開竅』，知道自己要面對呈分試、要升中，懂得每日依着時間表辦事，乖乖交齊功課。以前英文作文由一個字都寫不出來，到上學年試過拿B，有很大的進步呢！所以，SEN孩子，只要肯給他們時間，他們是可以追上來的，只是中間的歷程或許很漫長，也不知道要多久」。

自資出繪本 提供溝通相處技巧

除了自身家庭，在任職的幼稚園裏，她也認識了數名ASD學生家長，觸發她自資出版雙語繪本《I am a bit different: In School 我的不一樣》的念頭，「這幾名家長都是外籍人士，他們也說，在坊間找不到適合的social story（社交故事）給小朋友看，那不如由我來寫吧！因為阿哥都經歷過這個發展階段，我明白他們的需要」。

Clara從幼兒的視覺，講述ASD孩子的特質，雖然他們有些舉動或許跟其他人不一樣，但小人兒同樣需要愛和朋友，「幼兒很單純的，他們不介意和任何人交朋友，只是他們不懂得怎去接觸、怎樣跟ASD這類性情比較特別的孩子一起玩。所以我希望透過這本書，可以提供到一些溝通、相處的小技巧，這不論對一般或ASD小朋友，都有好處」。新書才剛出版4個月，她已密鑼緊鼓籌備第二部同系作品，她透露，下一本書將以公園場景為主題。

《I am a bit different: In School 我的不一樣》

作者︰Clara Leung

繪者︰Charis Pao、Louna Larose

定價︰$88

訂購︰bit.ly/3WauFup

[Happy PaMa 教得樂 第434期]