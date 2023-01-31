親民黎巴嫩菜 甜蜜有「心」思

餐單有頭盤、主菜和甜品，頭盤包括鷹嘴豆泥、紅菜頭紅蘿蔔希臘沙律及Labneh油封車厘茄，搭配自家製彼得包享用。Labneh原是Teya的私伙小食，以油封車厘茄搭配蒜頭、香料和乳酪，整體味鮮而複雜，即時醒胃，隨時秒殺多塊彼得包。

主菜二選一，其中一款是招牌菜烤雞肉串，雞肉醃20多小時再烤香，肉嫩入味。另一款是全新菜式：Red Shatta辣椒醬配燜大白菜，先燜熟大白菜，然後瀝水，放進焗爐烤2分鐘，使葉邊帶焦香，搭配Red Shatta辣椒醬、香料等享用，此辣椒醬基本上像辣味茄醬，入口不辣，但有提鮮作用；菜香甜且爽口，沒草青味，帶焦香。甜品為橙花橄欖油蛋糕，使用黎巴嫩盛產的橙花水入饌，蛋糕裁成心形，賣相可愛；味道偏甜，如不嗜甜可只點1份。順帶一提，黎巴嫩盛產紅酒，店內超過20款紅酒可選，不嗜酒也可品嘗當地特色的椰棗糖漿，配梳打水飲用，不死甜，帶微酸棗香。

■Maison Libanaise（3道菜）情人節套餐

收費：每位$488（另加一）

供應日期：2月13至19日晚

地點：中環些利街10號

查詢：2111 2284

[飲食]