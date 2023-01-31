清蒸阿拉斯加蟹藏愛「意」

【明報專訊】如有預算吃得豪一點，浪漫一點，可考慮高檔意大利餐廳Castellana的5道菜情人節套餐。餐單由主廚Romeo Morelli設計，有頭盤、泡沫湯、意大利雲吞、主菜和甜品。或許意大利人天生骨子裏充滿愛，Romeo指情人節餐單設計靈感源自人生累積的愛，包括家人、女朋友的愛，亦有他對烹飪及祖母食譜的愛，頭盤中的My Lovely Crab便隱藏了他的愛情故事。他分享與女友首次約會共進晚餐時，「第一道享用的菜式便是蟹，每次我看見蟹，便會回憶起那可愛時光」。於是他通過這美好回憶創作My Lovely Crab。他將阿拉斯加蟹清蒸後拆肉，在蟹肉上放上新鮮日本白海膽，最後淋上幼滑粟米牛油汁，提升海鮮鮮味。