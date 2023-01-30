醫言有理：帶乙肝病毒 小心用免疫抑制劑

幼兒出生後，或會從帶病毒母親感染乙肝病毒，有兩成機率成為帶病毒者；愈年幼受感染，因免疫系統未成熟，成為帶病毒者的機率愈高。其餘八成感染因身體產生足夠免疫力，有效清除病毒。1990年代以後，香港所有嬰兒出生後皆接種乙肝疫苗，有效避免受到乙肝病毒感染。

標靶藥或令乙肝病毒「復活」

驗血檢查乙肝病毒，乙肝病毒表面抗原（Hepatitis B surface antigen，HBsAg）呈陽性反應，即屬帶病毒者。乙肝病毒表面抗體（Hepatitis B surface antibody，HBsAb）呈陽性反應，代表對乙肝病毒有免疫力。而乙肝病毒核心抗體（Hepatitis B core antibody，HBcAb）呈陽性反應，則顯示幼時曾受乙肝病毒感染，與乙肝病毒疫苗無關。

乙肝病毒攜帶者（HBsAg+，HBsAb-，HBcAb+）有較大健康風險，包括急性肝炎、慢性肝炎、肝硬化及肝癌；建議定期檢查，或需長期服用抗乙肝病毒藥物，如恩替卡韋（entecavir）或替諾福韋（tenofovir），同時定期接受肝癌篩檢。如帶病毒者需要接受化療或服用抑制免疫力藥物，則必須長期服用抗乙肝病毒藥物，防止病毒量急升誘發急性肝炎，甚至肝衰竭。

乙肝病毒感染後康復（HBsAg-，HBsAb+，HBcAb+），肝臟細胞仍含乙肝病毒，患者接受某些標靶藥物如對付B淋巴癌的利妥昔單抗（rituximab），乙肝病毒仍有可能轉趨活躍，誘發急性肝炎；建議同時服用抗乙肝病毒藥物，抑制乙肝病毒繁殖。

骨髓移植 一箭雙鵰

40歲王先生乃乙肝病毒攜帶者，早前確診急性白血病，接受兄長的骨髓移植手術。哥哥對乙肝病毒有抵抗力，移植手術後免疫力移植給王先生，清除王先生體內的乙肝病毒，急性白血病同時受控，一箭雙鵰。

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文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）