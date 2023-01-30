脾虛痰濕 腎精不足 補益固本 擺脫耳水不平衡

俗稱耳水不平衡的旋轉性頭暈，相當於西醫美尼爾氏症（Meniere's disease）。中醫稱之為「耳眩暈」：眩即眼前昏花，暈即頭部運轉不定，多見於中年人士及女性身上。患者發病時通常感到單側或兩側耳鳴、耳脹感，隨頭部轉動時會出現天旋地轉的頭暈，甚則站立不穩，但不會導致昏迷不醒；還有反胃作嘔，需靜坐或臥牀休息一段時間方能緩解。耳眩暈最令患者困擾的地方是，一旦這種頭暈症狀出現過一次，日後就有可能反覆復發，影響日常生活。

反覆發作原因：勞神 憂思 失眠

中醫對耳眩暈的理解，主要認為其本質在脾、腎兩臟虛弱，在此基礎上當遇到吹風受寒、飲食不節或情志過極，病邪乘虛上擾清竅，便會導致頭暈。勞神過度、休息不足、憂思太過、長期失眠，皆可造成腎精不足或心脾兩虛，是導致耳眩暈反覆發作的根本原因。治療時不僅要根據患者眩暈具體表現及望聞問切的信息辨證治標，更要透過補益脾腎、補氣血、益精髓來固本扶正，杜絕病根。

一般而言，耳眩暈發作時中醫治療宜「急則治標」。在旋轉性頭暈、耳鳴的基本症狀之上，證屬風邪外襲者，例如受上呼吸道感染耳道的患者，可伴隨外感症狀如發冷、咳嗽，治療可用桑菊飲疏風解表；證屬肝陽化風者，例如因暴怒、血壓波動而導致內耳壓力增高者，可伴隨煩躁、面紅、口苦，治療可用天麻鈎藤飲平肝熄風；證屬痰濁中阻者，例如受內耳淋巴回流阻滯或吸收障礙者，可伴隨胸悶惡心、痰多、舌苔厚膩，治療可用半夏白朮天麻湯祛痰熄風。

耳眩暈 按穴5分鐘紓緩

耳眩暈發作時，常用紓緩穴位包括位於頭部百會、神庭、頭維、風池、風府，以及位於手上的神門、內關（見右圖），可針刺或以中等力度按壓3至5分鐘。

由於耳眩暈發作多有正氣不足的因素，以致反覆發作，故治療不單要祛邪，還強調扶正。一旦頭暈眼花的急性發作症狀稍為消退，就需要針對病根（脾虛痰濕、腎精不足）扶正固本，不要忽視。

健脾益氣 杜絕生痰

脾虛易生痰濕，而痰濕是臨牀常見致暈因素，可令患者容易出現頭目重墜昏蒙。痰濕之生成與脾胃運化飲食及水液功能欠佳有關，因此針對脾虛痰盛之耳眩暈者，在固本方面要健脾補氣。脾虛特徵包括易倦乏力、身體浮腫、體胖痰多、胃口差、易腹脹、大便不成形、舌體腫脹、舌邊滿佈齒痕等。

調治宜補氣健脾、祛濕化痰。常用方藥包括陳夏六君子湯、法半夏、陳皮、茯苓、白朮等。針灸或按摩選穴可取腹部中脘穴、下肢足三里穴和豐隆穴，通過健脾益氣來杜絕生痰之源。

滋陰補腎 填精益髓

腎精不足亦是臨牀常見的「病根」，患者通常有過度勞神、休息不足的經歷，如持續熬夜、憂思太過，以致精神不振、情緒低落。西醫理解可引起自身免疫失調或情緒心理障礙，令內耳迷路狀態出現異常。腎虛者特徵包括精神恍惚或委靡不振、腰膝痠軟、耳鳴如蟬、健忘、難集中精神、虛煩多夢、潮熱盜汗等。

調治宜滋陰補腎、填精益髓。常用方藥包括杞菊地黃丸、熟地黃、枸杞子、何首烏、白芍等。針灸或按摩選穴可取背部腎俞穴、下肢三陰交穴和太溪穴，通過補腎精、滋肝血來改善精神狀態，減少因精血虧虛而引起眩暈。部分正值更年期的婦女如經常出現頭暈目眩、如坐舟車，或伴隨情緒不穩者，臨牀辨證需要考慮腎虛的因素而予以補益。

■知多啲：靜養+清淡飲食 減復發

耳眩暈發作期間除接受治療外，建議患者宜靜養，減少勞累或精神刺激，同時要保持飲食清淡，症狀一般在1、2周內緩解。要預防耳眩暈發生或反覆復發，平日勿過於操勞，特別是避免精神過度消耗，如伏案工作時間太長、不斷鑽牛角尖思慮問題等。要注意保持適量休息、充足睡眠，持續失眠人士要認真處理失眠問題，通過身心調治改善睡眠質素。飲食方面建議少吃肥甘厚味，即過分甘甜、肥膩、油多、味道濃烈食物，以免妨礙消化，助濕生痰。

若耳水不平衡的耳眩暈經常反覆發作，食療方面可運用滋養肝腎的辦法補血填精，改善精神狀態和調節神經、免疫、內分泌系統，常用中藥如熟地黃、枸杞子、何首烏、桑寄生等。

●熟地淮杞烏雞湯

材料：熟地黃20克、淮山30克、枸杞子15克、龍眼肉10克、桑寄生15克、茯苓15克、陳皮6克、烏雞1隻

製法：烏雞洗淨汆水，其餘材料洗淨後放鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即成

功效：滋肝腎、益精血

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文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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