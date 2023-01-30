醫賢心事：節日毋須強迫自己歡樂

如果你本身情緒狀態不好，在這種強烈的歡欣氣氛下，反而容易產生距離感和孤獨感。焦慮和抑鬱情緒往往使人對社交感到焦慮和煩厭，因而更傾向獨處和留在家中。但這跟社會期望相違背，因而使情緒病患者感到壓力。

有時候，即使我們的情緒沒什麼問題，但遇上某些性格特質的親友，也可以令我們反感。有些親友平日本來就不多見面，大家生活圈子和價值觀也不同，在相聚過程中，若對方高談闊論，沒有留意其他在場人士的感受，或嘗試強行要求對方接受自己的意見，便容易引起不愉快情况。

若有些我們想念的親友離開了香港，在節日便容易勾起思念之情。這種想念對老人家來說尤其痛苦。老人家生活圈子一般較窄，亦比較重視家庭關係。若子女移民，節日裏便會倍感孤單。

節日裏感到孤單並不罕見，我們不需要強迫自己感到歡樂。感受自己真實情緒，無論是開心還是不開心，也是我們的一部分。每種情緒也有它背後原因，不能勉強壓抑或改變。

聆聽內心感覺 思考背後原因

節日時感受到的情緒，可能是整體情緒其中一部分。當我們對某些人和事產生反應，也是一個機會讓我們思考為什麼會這樣，了解自己喜歡和什麼人相處。

我們沒有辦法滿足所有人的期望。聆聽自己內心的感覺，若第一個感覺是自己需要休息，這便是最真實的感覺。可以嘗試找個平衡，例如跟親友作短暫聚會，然後告訴他們有其他事情要做，不能逗留太久。記住，你自己的感覺才是最重要。

我們不能控制或改變別人。親友高談闊論，甚至把意見強加在你身上，會使你感到不安和憤怒。他在嘗試改變你，你不要犯同樣錯誤。我們可以想想為什麼對這個人有這樣感覺，這種感覺跟過往經歷有什麼類似？當過去的創傷沒有好好處理，便會對當下情景有更強烈的反應。我們能夠做的，是好好了解自己和照顧自己。

只要我們面對真實的自己，無論是怎樣的情緒，也是一種寶貴的經歷呢。

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文：何浩賢（精神科專科醫生）