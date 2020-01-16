吾生有杏：院長醫生周記（221）：直到世界的盡頭

表面上這作品是描述一班熱血的高中籃球運動員的故事，但作者並沒有仿效那些「主角總是所向無敵，奮鬥必定得到最後勝利」的老套橋段。整齣電影的主線並不是放在兩個熟悉的主角身上，反而作者花了許多筆墨去勾畫一個從不起眼的後衛。他個子矮小，既沒有俊俏的外表，也不是天才橫溢。在眾人眼中，他根本沒有出頭機會，套用現代術語，他就是徹底地輸在起跑線上。然而他從不放棄要成為一流後衛的夢想，面對比自己更高更強的對手卻激發他無比的奮鬥心。

在現實世界裏，也許大多數人都像這個既平凡又不起眼的籃球員。當然，甘於平淡是一種福氣，但今天不少人卻終日埋怨，為什麼上天對他不公平、社會又不給予他機會？反觀身邊的成功例子，究竟有多少是靠天才、父蔭或運氣呢？原來絕大多數成功例子都是靠平凡人努力不懈而成就的。

那麼是否攀上了所謂第一名便叫成功？我相信世上「一山還有一山高」，縱使我們窮一生努力也未必可以成為「宇宙最強」。在這齣電影裏，他們雖然贏了分組比賽出線，但始終未能稱霸全國。

最強對手是自己

這個不完美的結局是遺憾嗎？人生有如一場球賽，而我們最強的對手其實是自己，要克服自己的弱點、戰勝心魔殊不簡單。曾經有人如此描述：「在這電影裏，每一次絕地反擊，依靠的不是誇張的猛虎式射門，不是小宇宙爆發，而是在現實中也能看到的團結、勇氣與不屈。」有一句電影對白我十分認同：「現在放棄的話，比賽就結束了。」我深信最後勝利是留給那些不怕失敗、在哪裏跌倒便在哪裏爬起來的人。

我很喜歡以下的歌詞：「去到世界最遠處亦毋懼 仍要堅守意志面對 直至山崩雪塌於水 越過深山 也未覺累……」

如果我們只停留在遺憾或者幻想裏，那麼一生就只能充斥着悔恨。

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文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

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