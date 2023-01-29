料理分子：野菜門松×椰香日式年糕×黑松露忌廉汁 和洋混搭年糕 送綿綿祝福

小店新春「收爐」更划算？

台灣不少商店都是小本營業或自家經營，加上街上人流稀疏，有可能營業額亦只能剛好付員工的薪水，倒不如關門好好休息。供應商大部分暫停服務，肉檔菜檔無一例外，各區的菜巿場空空如也，而最重要的是垃圾車也是年初一至年初三「收爐」，垃圾廚餘只能存放店內或家中。作為飲食業的一分子，關門休息以乎是最好的選擇。

今年決定留在北部過年，皆因日常工作已累透，休假還要跟着景點跑確實太累，且最令人卻步是新年期間的旅館住宿價錢，竟然漲至平日的四倍，家人計劃到嘉義遊玩，一晚住宿費竟要8000新台幣，太誇張了。當你的薪水是以台幣計算的話，這筆費用絕對不是開玩笑。

身邊的香港朋友陸續計劃離開台灣，年初二相約在其中一對夫妻朋友的店內吃開年飯。所以我與阿賢重啟久違了的電單車遠行之旅。從新北出發到桃園中壢，車程約45分鐘。幸福是能睡到自然醒，還有時間炒個素菜番茄醬意大利麵，享用完畢後，稍稍整理要帶去聚會享用的鮑魚片、凍蝦和蛤蜊，把派對桌遊套裝入袋，正式出發。

便利店情意結

由於時間尚早，我們計劃先到鶯歌陶瓷老街走走。由新北到鶯歌約34分鐘車程，沿途經過一些大型的便利商店，入內稍作休息，飲杯咖啡，吃個冬甩、飯糰，加一隻茶葉蛋再出發，這感覺太微妙，很有公路電影感，也填滿了我對台灣便利商店的情意結。情意結是指藏在人的神秘心理狀態中，強烈而無意識的一種衝動。而這個衝動是由日本開始的，對我而言，這亦是常掛在台灣人嘴邊的小確幸。只要知道附近有一間便利商店，便會覺得很有安全感，每次看到便利店都很想入內走一圈，「運個桔」。飯糰、三文治令我腦內產生安多酚，這個腦內嗎啡，為我提供紓壓的效果，從生活中的無形壓力把我拉出來。當然絕不能毫無節制地進食，加工食品還是少吃為妙。

來到鶯歌陶瓷老街外圍，順利找到路邊停車位，跟着人潮，慢慢步入老街。很多一家大小的行人，在我們身邊四散，有長輩在店內欣賞陶瓷工藝，小朋友在店外玩着刮刮樂，近日新聞報道了數宗刮刮樂中頭獎的消息，10萬至2000萬新台幣不等，消息指其中在宜蘭，一名男士攜着小孩去買刮刮樂，這名幸運童子選中了2000萬中獎彩券，因此大家亦瘋狂地刮，希望財神駕到。

老街新點子吸引遊人

這個陶瓷老街由4條主要街道構成，是台灣早期陶瓷的集散地，台灣早期窯廠林立，當地的地質關係能生產陶業所需的材料，因此成為陶瓷重鎮，而鶯歌陶瓷老街最著名的老煙囪叫「四角窯」。近幾年由於地方創生的關係，開啟了老街的新生命。據不少台灣人說，這10年變化尤其更大，原本老舊不堪的地方注入了各種新元素，例如從街頭小食入手，有狀元糕、炸蛋葱油餅、鳥蛋、菜燕、炭烤魷魚等，希望吸引遊人重返老街；少不了的還有陶瓷店內售賣精美的陶瓷碗碟、獨家茶葉、紫砂茶壺，茶杯等；也有街頭藝人表演音樂、扮演卡通人物供遊人拍照，與三峽老街相比，這邊比較大，同樣古色古香，各具特色。

總有一天會重聚

告別老街，重新上路，出發去友人的咖啡店。地圖顯示電單車程需要30分鐘，雨粉亦伴隨着，穿好雨衣雨褲，安全地慢慢前進。沿途經過阿賢當年服兵役的後勤單位，路上汽車不多，行人路上冷冷清清，只有賣獎券的刮刮樂店有人出現。我們是第一批到達的，友人的咖啡店位於中壢內江街的小巷內，走過小庭院後，便是出自自家手工、富美國風格的咖啡店，內售咖啡、花茶、水果特飲、美式軟曲奇、磅蛋糕、奶凍、起司蛋糕及焦糖燉蛋等。每次入內都能身心放鬆地享用高質素的咖啡和甜點，人生一大樂事。參與聚餐的朋友陸續抵達，當中有將要離開的，非常捨不得。記得他倆是當初在一個台灣市集認識的香港夫婦，兩年的友誼，然而感情深厚得像認識了七八年似的。在異地生活不容易，能認識到真誠的同伴更難。各有各艱難，各有各煩惱，每次見面的交談分享，總是能把重擔減輕，亦心知自己並不孤單。一路順風，總有一天會重聚。

這次菜式的賣相帶有新年節日氣氛，亦誠心地帶着祝福，夾雜着日式與西式互相融合。日式年糕能百變多樣，可烤、煎、水煮、炸，甚至只需要微波爐便能烹調，甜酸苦辣亦能駕馭，像香港人一樣，適應力強和有效率地解決問題的能力。當中以竹輪和西蘭花構成日本的門松，是日本人在新年期間立於家門口旁邊，由松樹與竹子製成的新年裝飾品，寓意是祈求神靈永遠庇護自己及家人。以椰奶烹調年糕，椰香與黑松露相配，年糕口感軟綿，加上炒香的椰絲，是幸福的感覺。2023年祝願各位幸福美滿、出入平安。

‧椰香日式年糕、野菜門松配黑松露忌廉汁食譜‧

A.【黑松露忌廉汁。材料】（2人份）

•牛油……20克

•低筋麵粉……35克

•牛奶……250毫升

•蒜蓉……1茶匙

•洋葱方塊……30克

•甘筍方塊……30克

•料理酒……1湯匙

•雞湯……300毫升

•黑松露醬……15克

•鹽……0.5茶匙

•糖……1.5茶匙

•胡椒碎……1/3茶匙

【做法】

1.牛油加熱至融化。

2.加入低筋麵粉攪拌。

3.以小火加熱，攪拌至完全沒有麵粉，變成「麵撈」。

4.牛奶分5次慢慢加入鍋內與麵撈拌勻。

5.把牛奶麵撈加熱及完全攪拌至完全粒狀。備用。

6.另外以中小火把蒜蓉、洋葱及甘筍炒香。

7.加入料理酒。

8.加入雞湯，把火調至最大。

9.雞湯滾熱後，把白汁倒入鍋內拌勻。

10.繼續以大火把忌廉汁熱煮至醬汁開始變稠。

11.熄火後把松露醬加入攪拌。

12.最後把調味料鹽、糖和胡椒水加入攪拌。完成。

B.【椰香日式年糕。材料】（1人份）

•日式年糕……100克（2片）

•椰奶……50毫升

•糖……15克

•牛油……10克

•炒香椰絲……60克

【做法】

1.年糕、椰奶和糖放入碗內，以保鮮膜蓋面。

2.用微波爐以中火加熱3分鐘。

3.待年糕變軟，加入牛油混合。

4.牛油完全融化後，再以保鮮膜蓋面，用微波爐以中火加熱2分鐘。

5.年糕二次加熱後，撕掉保鮮膜，用剪刀把較大塊的年糕剪碎。

6.把椰奶年糕完全混合。

7.然後把年糕倒在已炒香的椰絲上。

8.把整條年糕都沾滿椰絲。

9.把椰香年糕剪成小塊放入忌廉汁內享用。

C.【野菜門松。材料】

（1人份）

•竹輪……1條

•西蘭花……20克

•日式魚板……20克

•粟米芯……2條

【做法】

1.竹輪以斜刀切段，西蘭花莖切成幼條和切細，日式魚板薄切，粟米芯切開兩邊。

2.以高湯把所有配菜煮熱：粟米芯約2分鐘；竹輪約1分鐘；西蘭花及薄魚板片約30秒。

3.用火槍把粟米芯部分燒至微焦。配菜備用。而門松部分則把西蘭花葉部和莖部插入竹輪內。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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