{笑住跑達人}Nugo 跑2日3夜 跑到有幻覺 四徑鬥士啟發身邊人

完成者、生還者

四徑於每年農曆新年假期舉行，山跑界有說是「比黐線更黐線」的殿堂級挑戰，今年有10個跑手中途退出。跑手需寫信自薦或獲邀才能參賽，並沒有名次、獎金或獎牌，以梅窩碼頭綠色郵筒為終點。網站會實時追蹤跑手位置，在60小時內跑完稱為「完成者」（Finisher），72小時內的稱為「生還者」（Survivor）。Nugo在2020年首次參加，以54小時26分完賽。之後因太太擔心安全和把假期留給家人而沒再參賽，今屆要瞞着太太報名。「因為疫情，很多比賽暫停兩年。報名時我以為自己仍是42歲，原來已44歲。」完成者會得到一件紀念上衣，以及被賽事主辦人Andre Blumberg往身上灑香檳，Nugo不喝酒卻樂在其中，他說旁人或難以明白這比賽的魅力：「它的挑戰性是世界知名的，許多地方的跑手都來，沒獎品、獎盃，我們都想參與。」像今年有英國、新西蘭、印度、加拿大和瑞士等，首個完成者是日本越野跑手井原知一。井原曾稱在他參加的比賽中，四徑是最難的三甲之一。Blumberg則說過四徑所以出名，在於參賽者需花兩三晚跑山，易因睡眠不足而出現幻覺。

對手借外套救一命

四徑之中，Nugo說最難要算長約78公里的衛奕信徑，山勢令跑手時走時跑，較難一鼓作氣。Blumberg每屆都會加強賽制難度，眾跑手在作賽前數天才知悉今屆起步時間由早上改到傍晚，即要在山上捱過3晚，四徑途經的士多深夜都關門，需重新部署補給。這也意味他們要在通宵跑畢100公里的麥理浩徑後，再踏上衛奕信徑，「大家已經很睏，在時走時跑下，大家都跑不起來」。他當時意識迷糊，看着定位的觀賽者和支援隊見他頓在原地兩小時，猜他在睡覺，他卻渾然不知，只記得曾停下看路和拉筋、見到人影、四周的樹在變形和取笑他。第二次神志不清是在鳳凰徑的分水坳，當晚氣溫驟降，追上他的井原跟他打招呼。「井原當時也是很累和迷失，但每當跑手能夠追上前面的人，就可以自動回復力量，他便是這個情况。」Nugo手機失去信號，井原用登山手表的定位引路，並借他外套保暖，「救了我一命」。二人一同進發，在井原聽到Nugo說「我們鬥快吧！」後，他們便分道揚鑣。井原以為Nugo一直在他前面，到終點時還問Nugo在哪裏。Nugo則記得自己於大東山下坡時再度迷路，茫然看着石屋群，「不知道哪邊是下山的路，只看很遠很遠，很迷糊，約花了1小時才冷靜頭腦，跑去終點」。

參加者一路孤軍作戰，支援隊只可在四徑之間提供交通或食物，部分路程要乘搭大會規定的港鐵或渡輪。完成港島徑後，Nugo坐支援隊的車到達中環碼頭，打算乘搭到梅窩的快船之際，Blumberg卻告訴他今屆規例改變，只可從山頂跑到碼頭，並讓他選擇退出或坐車回到山頂重跑。「我當時很驚訝。有點生氣，生氣自己沒看清楚規例。但沒問題，我重新上去，我再跑很容易。」結果他坐上慢船，多花掉近1小時。往屆的資深跑手多有「Breaking 50」的目標，即在50小時以下完賽，Nugo是今屆熱門。他在2020年參賽時沒有訂下目標時間，「我只是嘗試和保持節奏。想着一直前進，不是要快，這樣就可完成」。今年想挑戰往績，「我總是不放棄，想要多點挑戰。太太見到今屆日程，不明白我為何參賽，我亦這樣解釋」。賽後，他在郵筒旁以一貫笑容支撐疲態，感慨「運氣差」（bad luck）。翌日受訪時仍帶懊恨，「我是做得不好，可以做得更好，不是在與其他人比較」。他想到支持者、親友和傳媒都在終點期待他打破紀錄，「大家一定會更開心，這是我的憧憬。我仍因此有點難過，所以會再參加」。

三度投考英軍

讀書時期，笑容已是他的招牌，他說現在於地盤工作亦然。「這是我的自然反應。我見到很多人不開心，我有時也會。但我不想影響別人。沒問題的，打招呼和笑笑，人生本沒什麼，享受開心的時刻，尊重每個人。」他來自尼泊爾東部山區地旁莊（Taplejung），父親隸屬英軍，在他10多歲時成為駐港啹喀兵，兩個兄長同樣從軍，令Nugo也夢想入伍，所以嚴於律己，滴酒不沾。惜他三度投考英軍都失敗，第一次因未夠年齡；第二次體重不達標，只差半公斤；第三次順利通過兩輪考核，甄選時卻敗給另一個想再次入伍的前士兵。「也是講運氣的，所有事環環相扣。像跑步一樣，天氣、時間、心智、體力。」

做地盤當健身

他在特里布萬大學讀畢人文學學位後，想過去日本、韓國，但因未婚妻和父兄都在港，「（來到後覺得）所有事很自由、平衡，生活忙碌，日復日工作」。頭一年他在中環商廈做通宵更保安，整晚站崗不敢妄動，香港同事見狀說：「Nugo，不用擔心，這裏很安全，沒事的。」他工作幾天後，確信如此。「這是為什麼至今我相信香港很安全，成為了我的習慣。」他說在尼泊爾絕不敢跑夜山，因或會有猛獸、搶劫和襲擊，在香港卻放心得很，頂多擔心有蛇。他由保安轉行做建築工人，1星期工作6天，5時起牀，朝7晚7，是比保安更辛勞的體力活。他卻說做保安只能盯着閉路電視，走動不多；做地盤可以當成健身，只需專注做好手上的工作，較自在。他會拍下工作和午飯情形，放上社交平台，「我經常逗得香港同事很開心」。四徑卧虎藏龍，不只是Nugo，也有經歷生死的退休消防員陳國強、任職拍賣官多年的鄭世傑等，德國籍搞手Blumberg是越野跑手，也是電力公司資訊科技總監。

因為分擔家務和打發時間，Nugo自小已習慣穿梭森林和在山嶺跑動。來到香港，他經常結伴行山，開始留意到那些一個箭步經過的山賽跑手，心生羨慕。於是他在網上關注尼泊爾女跑手Mira Rai和居港澳洲跑手Vlad Ixel等，並追隨後者，報名參加2017年的南丫島14公里越野賽。賽事共有逾300個跑手，Ixel奪冠，Nugo則獲第9名。他信心大增，陸續參與其他在社交平台看到的賽事。在自薦參加四徑前，已累積多次100公里長跑經驗，符合參賽基本要求之一，「加上在香港已行山多時，對四徑的主路線，已有相當認識」。每逢長假期和假日，他便晨早上山練習，持續和均速地直跑到傍晚或晚上，看自己跑到多遠。平日如果提早收工，他會到運動場練跑，或者由元朗跑到錦田，甚至打鼓嶺。他喜歡越野長跑的自由，「沒有壓力，是原始、狂野的。感受到在大自然中奔跑的純粹刺激和獨自完成​​它的艱辛」。

他平素訓練和比賽時都不定目標，只管一往無前。「但四徑非常具挑戰性，一有失誤就很危險。所以以安全為首要，不然會要家人、親友照顧我，為我難過；其次是自由作賽，超越自己。最後才想是否勝出，獎項並不要緊。I am free. It's the best way（我很自由，這是最好的）。」所以他能夠常掛笑顏，從容地跟路人打招呼，「我很尊重香港人。他們很支持我，就算戴着口罩、不知道對方名字，常跟我說『朋友』、『加油』，所以我能走到今天」。他有班香港支持者，會邀約他一起跑步。遺憾是地盤同事平時只教他用廣東話開玩笑，他至今仍未認真學過廣東話，有時要靠第三者翻譯溝通。

佩服陪跑攝影師

兩天多的賽事，他連同不清醒的時間計算在內，說整場四徑只休息了約3小時。年初三清晨回到家，因太太娘家有白事，一家人並沒慶祝，他吃了米飯後睡上三四小時，再以鹽水泡腳和用尼泊爾精油放鬆肌肉。之後的假期都留給家人，吃了數頓太太做的菜，「我已經很開心。現在完全回復狀態，毫不疲倦。正在計劃下場比賽」。10歲的女兒有時抱怨他放假只顧練跑，曾賭氣在學校功課寫最討厭跑步和行山。但Nugo感受到她心底的包容和體諒，也倒過來支持女兒跳舞和跑步，有時拉她到運動場練跑。「她平時很懶，下月報了學校運動會的60米短跑，現在央求我訓練她呢！」他沒好氣卻一臉幸福地笑着。

「一方面我感受到家人的支持，一方面感到我另一半的『家人』，就是其他跑手、山上遇到的人，I feel it's honestly family（我由衷感到是一家人）。」他尤為佩服那些背着器材在旁追着他跑的攝影師，還跟他打氣，他總回以粲然一笑。「我很幸運，現在愈來愈多人認出我，總是跟我打招呼，我得到很多能量。」Mira Mai在尼泊爾提拔了許多年輕女跑手，受她啟發的Nugo也一直想帶起居港尼泊爾人的跑步風氣，鼓勵新血。這次四徑支援隊由他的兄長和一群同鄉組織，他邀請了當中幾個年輕人一同組隊，參與來年馬拉松賽事。他寫給Blumberg的自薦信結語，或道明了四徑為何只設「完成者」：做一件事，重要的不是能否當上第一，而是你有否克服途中任何險阻，然後完成它。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 賴俊傑、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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