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2023年1月29日星期日
星期日生活
去埋呢度先：神佛角、無敵海景 在飛走前細看華富邨
觀眾這角色
賀歲片：《真實劇場》
周日話題：讓觀眾出戲也是作品一部分——《給十九歲的我》的權力不對等
什麼人訪問什麼人：甘浩望神父的兔年願望：家庭團聚 堅持到底
誰人日記：晴天之國
無名周記：AI的未來網絡世界
開門讀書：莫札特與清湯烏冬
Long D：（十八）隊長
圖文城市：究竟是神創造人，還是人創造神？
同場加映：「入樽」電影版《THE FIRST SLAM DUNK》原來是文藝電影？ 來自老忠粉的吐槽
電影潭：電影大師育成記——《法貝曼：造夢大師》
放心寫作：好運幣
#24 讀者來信：最愛演唱會
阿貓阿狗：#173 開年
同場加映：油漆畫出花花世界——花婆婆
老少女之麻糬周記！
自吹自擂：《毒舌大狀》 Why Not Both？
對號入座：《伊尼舍林的女妖》 斷了的手指不會長回來
家明雜感：《伊尼舍林的女妖》懼怕被遺忘
影片簡評
單元連載：香港書34
星期日文學‧西西Universe入門指南：其短篇小說角色群像（上）
{笑住跑達人}Nugo 跑2日3夜 跑到有幻覺 四徑鬥士啟發身邊人
料理分子：野菜門松×椰香日式年糕×黑松露忌廉汁 和洋混搭年糕 送綿綿祝福
通識導賞：權力愈大 責任愈大 看TÁR前的指揮小知識
街知巷聞：石梨坑村 太公開村 曾孫女守村
未來城市：返工唔係為搵錢？ 尋找最低工資神算式
老少女之麻糬周記！
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【明報專訊】作者•Stella So
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去埋呢度先：神佛角、無敵海景 在飛走前細看華富邨
觀眾這角色
賀歲片：《真實劇場》
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