副刊

星期日生活

#24 讀者來信：最愛演唱會

【明報專訊】上一期，我們邀請大家回憶一次難忘的演唱會經驗，想一想某些歌、某個人，不少人想到了紅館，而讀者Christine卻想起了一間咖啡店，以及「牀頭歌」……

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