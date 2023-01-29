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賀歲片：《真實劇場》

【明報專訊】喂，朋友，最近我的facebook版版都是「影評」，看到我好像自己持續停留在電影播放完畢後，戲院剛開燈返回現實而眼晴還未協調的狀態。

過去的虎年，我好似都為自己拍了套有自己角色的電影，又或好似為自己設置了一個不一樣的電影院，我在港鐵站當清潔工已經有超過一年多了。如果我要為自己套「戲」剪段trailer，你話我應選什麼片段好呢？𠵱種FF遊戲好似幾好玩：

「蓬」：fade in fade out的效果，配有「蓬」聲好似有劇力一點！

Trailer開始：「蓬」。穿了黑膠手套工作，廁所水喉的光學感應掣總不能detect到黑膠手套的質地……「蓬」黑底白字字幕：「清潔工一直不被看見。」

「蓬」。科文工友英姐說：「你係咪做過㗎？反轉手套都唔識！」英姐示範把氣迫入手套擠壓，手指隨即彈出。「蓬」。黑底白字字幕：「一個失敗的臥底。」

****

「蓬」。（接一連串的重複碎鏡）：從垃圾桶內夾出不同垃圾：一雙高跟鞋，一包未過期的榮華臘腸，一個未用過的避孕套，一幅割去了上款、人手畫的嫦娥畫像，永遠半杯的珍珠奶茶，然後我發現港鐵站地上總是有很多外賣牙籤包……「蓬」。黑底白字字幕：「一個垃圾考現學的課程。」

「蓬」。我一邊抹扶手電梯，一邊大聲唱Do You Hear the People Sing?，一個個市民在我身邊從大堂運到月台。「蓬」。黑底白字幕：「技安孤獨時會唱歌。」

「蓬」。我拿起了垃圾桶內的氣球公仔，消毒後放在桶旁。我喃喃自語：「你不忍心弄破後才掉進垃圾桶，就是想別人代你動手，我才不會！」「蓬」。黑底白字幕：「如果可以，我也想保持善良。」

「蓬」。自行收集膠樽交給回收者直接運去綠在區區。「蓬」。黑底白字幕：「自己建立微小更好的制度。」

「蓬」。穿上黑色垃圾袋在大圍站死頂默站。警察前來了解。「蓬」在相同位置看到一對對戀人依依不捨，超越時空。

「蓬」。編輯message我約稿，我戴上黑膠手套在電話屏幕上手寫回她，雖然有些慢，但也detect到……「蓬」。黑底白字幕：我已經入型入格。

****

「蓬」。我已經唔識剪了，但大家都不如為自己「蓬」下。

Fade in fade out，我們見到的只是永恆的一個片段，感謝電影的發明。

****

朋友，寫給你的，閒聊就好，平安！

文、圖•程展緯

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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