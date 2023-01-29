去埋呢度先：神佛角、無敵海景 在飛走前細看華富邨

簡介：神話《一千零一夜》裏，少女每晚講一個故事，令國王聽得入迷，一天天換轉心意；《看不見的城市》中的馬可孛羅，與大汗忽必烈談着城市種種模樣，一夜接一夜，說個不休。「如果有多一張船飛，你會唔會同我一齊走？」流離時代，去留是個大哉問，《香港散步學》作者黃宇軒（Sampson）轉轉念頭，決定做盞神燈，為即將告別香港的人度身設計一次旅程，一路行住傾捨得捨不得，一路蒐集這座城市叫人留戀的hidden gems。要是你苦惱着跟住去邊度，「不如，我哋去埋呢度先？」

從未在香港「相遇」的地方／文˙ 黃宇軒

這幾年，時常要回答大家都該被問過無數遍的問題，「你走唔走」？有時想不到答案，我就笑笑口說，還有許多事和地方，好像該在香港做完、去完才再算。或者，去埋呢度、呢度同呢度先再諗？

到身邊朋友真要移民離開香港時，我也慣性問他們，有沒有在香港才做到的事、在香港才去到的地方，你會做完去完才捨得奔往機場？通常得到的答案是：「諗唔到」，於是總焦急起來，想為對方度身訂做、設計行程，享受香港最讓我珍重的一些體驗。

我比較是「未嘗派」多於「重溫派」，要度身訂做的話，傾向找出對方從未在香港「相遇」的。跟Instagram（IG）「陳舊靈魂」的版主Venus只有一面之緣，算來只份屬網友，但從其日常發布的內容，已盤算着，有什麼「陳舊」的城市空間，會是她「應該要去」，但沒去過的。也如所料，Venus反客為主，說她有張清單，列出在香港還沒到訪但想去的角落，這其中不算有次序先後，但那幾項排頭的是華富邨。

心忖，「我就係要呢啲！」華富邨一帶，正好是有旅客來港的話，我必然放在行程裏的一站，幾年前《衛報》建築評論人Oliver Wainwright來港，竟有機會帶他造訪幾個地方，我戰戰兢兢，也是選了華富邨作目的地。

存在超過半世紀、山城和小鎮般的華富邨，由港英時期曾任政務司的華人建築師廖本懷設計，本來就是香港最有魅力的居住空間之一，它過幾年將開展漫長的重建過程了，實在是任何未仔細在其中漫遊過的人，都應該要好好去逛一次的。

寫完這句，其實有點心虛，十數年來每次到訪，剛好都是行色匆匆，未曾仔細逛過——有次更是在黑夜中，追逐在邨裏舞動和在斜路不斷向下衝的中秋火龍，龍尾也沾不上，氣來氣喘。這次正好為自己補習，預備帶更多離港但未曾至此的朋友，「去埋呢度先」。

公共神壇 安放特殊「遺物」

在華富邨一二期轉一圈，悉數經過全部26座樓、覓得從不同角度察看其總體佈局的位置、探聽街坊喜歡在什麼角落看海、享受各種公共空間、再訪一些邨內老店……該是一趟豐富的旅程了。不過，到訪華富邨，不能錯過附近重要的bonus：海旁瀑布灣公園的邊緣地帶，上千尊神像放在一起的滿天神佛角落，對我來說，是香港首屈一指有趣的景點。

研究社會設計的蕭競聰教授和新加坡學者Thomas Kong，曾一起撰文書寫香港與星洲的「非正規聖壇」，分析他們其實算是一種真正公共的博物館藏，由民間策展和整合社區的資產，當一個社區裏的人老去、遷移的人多了，這些公共神壇，一方面容納了無處安放的特殊「遺物」，一方面也自然而然造就了一個屬於大家的地方。這動人的角落，如果沒親身見過，是離開香港前萬萬不能錯過的。在神像群附近，還有在地圖上看不見的泳屋、屋棚，以及在海邊的迷你天后廟，也是讓這處更加有趣的細節。

提出一起在華富邨散步，Venus提到沒怎麼踏足過南區，我們都提起香港仔避風塘最西端的堤壩，難得能讓人走在其上，也只是一步之遙，不如日落時分也去一看，於是就這樣約定好，Venus啟程前，我們去埋華富邨散步先。

日期：2023年1月12日

行程：華富邨看神像與海→巴士到香港仔堤壩→街渡到鴨脷洲

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延誤離港 在賺來的時間償願／文˙ 曾曉玲

「其實本身上個月底飛咗㗎喇，然後中咗（新冠），所以飛唔到。」Venus說有幸有不幸，因為在澳洲的媽媽心急與女兒團聚，「但另一方面又可以在港留多陣，係賺咗嘅」。原本還嘆息來不及訪一趟華富邨，在賺來的時光裏終於一償心願，這天她還約了透過IG認識的散步伙伴Mon同行。

木偶、豬仔 神佛角湊熱鬧

穿越高低錯落的樓宇之間，遇到好心街坊Louise帶一段路，她說別人慕名而來，細個住這裏其實覺得好悶，她的家面海，50年來「由細到大在冷巷望住隻大鹹蛋落山，好正㗎﹗」瀑布灣公園就是她在邨中最愛的地方。

既有街坊推介，就去看看吧。公園是沿海「緄邊」的長形休憩空間，足見設計者心思，踏步而下，又立見街坊添上「爆發式」的創意，石上放了千百個大大小小的佛像、觀音像、關公像，什麼能起「保祐」作用的都群集於此，而且不分國（仙）界，眾神之間又見阿拉丁神燈公仔、尼安德塔人頭像、胡桃夾子木偶、豬仔錢罌……

這種奇趣的繽紛，Venus平日亦會到處走走逛逛去追尋。疫情後開設IG專頁「陳舊靈魂」，她笑說契機是失戀後重拾攝影興趣，自言22歲的自己心內是個老靈魂，一開始被霓虹燈迷住，漸漸被多樣的街景吸引，然後發現城市變得好快，有些舊日繽紛這刻捕捉到，下一刻就消失，總看不夠，看極都不夠。這天起行前夕，網上熱話是送別梁添刀廠的大刀招牌，有種聲音會怪大眾失去才懂珍惜，她微微申冤：「但對我來說，拍照是想留低它的最後一面，而我平時也很珍惜地拍這些事物的。」

離開公園，兩個女生念着要去看公屋走廊盡頭的海景，喊着「1、2、3；2、3；3」，兩下手勢為對方留影，盡顯這個世代駕馭影像的熟練。不過Venus有她的獨特視角，問她來到有什麼感覺，「呢度真係好舒服。我鍾意佢每一幢樓都不同，好多屋邨有它的特色，然而每座樓都差唔多樣，但這裏連外牆顏色都幢幢不一樣，而且因為它依山而建，有些樓凹了進去，有些又好高，我覺得好有趣」。

重訪田灣 發現新觀賞角度

臨近黃昏，下一站搭巴士去訪田灣冰廠附近一處堤壩，從香港仔伸向對岸鴨脷洲，是歌手陳蕾作品《世界與我無關》MV結尾的取景地。在保安做得滴水不漏的香港，走在這條沒有圍欄的路上有種興奮自在。Venus指指遠處山上有巴士飛馳而過，「好cute呀﹗」她曾在田灣讀書，回想以前只覺從九龍到這裏上學路途遙遠，「後來我會想，那時沒有到處探索好可惜，今次彌補了以前沒行的路，這片風景很特別，不是坐在船上，卻可從海中心的角度去欣賞兩岸」。

而她未曾踏足過鴨脷洲，笑自己從前以為只能搭船前往，入夜後反正順路，正好睇埋多一個地方。「原來是這樣啊」，與她的漁村想像不同，「這裏跟其他市區沒多大分別，好神奇呀」。連續行三四小時，這趟旅程好盡興，自從買了機票，她就抱着道別的心情去每一個地方，父母想她一起在塔斯曼尼亞展開新生活，「你問我這一刻是否好想移民，我一定沒有」，但她都想有別種嘗試，「好驚來日做了人哋阿媽，會後悔為何當年不去試試」。

把心裏清單「華富邨」一項打了個剔，清單仍是落落長，她惋惜出生太遲，「這一整座城市，我都唔捨得」，經營專頁後認識很多同好，「好多人會說多謝你記錄香港咁多嘢，開頭我只是想影而影，愈做愈有少少使命感，有些事多個紀錄就多一張相留下來」。她傻氣笑笑：「朋友都勁睇死我會好快回來」，但也有朋友對她說：「只要有了發掘身邊美好的能力，去到邊都會ok。」設計當天旅程的黃宇軒也同意：「我真心覺得，你突然對這些感興趣，突然又要走，回來會戰鬥力大增，多了新的觸覺，會覺得香港更加好睇。」他掏出一本《把人生過得像持續散步》，是作者蘇菲蔓在多國生活的旅記，送Venus一份小小信心。

【我的·私藏】

石硤尾蘇記

如果有天要向香港告別，你會做埋啲咩先走？Venus有個「反向」幻想，「他日回來香港，落機第一時間會做什麼？」她的答案是去「茶記」，私伙收藏一個街邊茶檔——石硤尾蘇記。「屋企人住了深水埗幾廿年，幾年前突然帶我去食，我覺得佢有一種人哋做唔到的味道。」有一次，她更遇上像都市傳說的街坊中樂團，在車房裏演奏，「我食完聽到二胡聲就跑去睇，站在門口聽了好久，公公婆婆叫我坐低，我又坐下半小時，他們說後生女，呢啲你都有興趣？我話好聽吖嘛」。幾天後在Venus的IG story裏，就看到蘇記圓桌上放碗豬扒麵搭隻荷包蛋的照片，更得知她再因情况有變尚未會在近日起行，這場意外地漫長的告別，又再延長了﹗

{ 圖 } 黃宇軒

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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