藝文青：等待3年的落日飛車

以音樂風格分類，有人認為落日飛車屬於城市流行、靈魂樂、成人抒情搖滾等；比較直接形容歌曲感覺，可能是電子、復古、迷幻、浪漫等。筆者聽歌習慣留意歌詞多於旋律和編曲，但聽落日飛車的音樂時卻相反，他們主要以英文創作，歌詞簡單易明，其作品懾人魔力多來自樂曲，而筆者又特別喜歡其色士風演奏，總有畫龍點睛之效。

MV見昔日港片色彩

以樂團最受歡迎的歌曲My Jinji為例，歌曲主題是愛而不得，歌詞非常直白，「Oh don't leave me behind／Without you, I would cry／Cause only you my baby／Only you can conquer time」，不斷重複。音樂很精彩，在緩慢甚至顯得拖宕的鼓聲之上，樂團以節奏營造了時空停滯的感覺，電結他與管樂聲分別奏出旋律時，像人的靈魂對話，加上琴鍵和合成器的聲音使樂曲有種膨脹感，那種只能在特定的時刻下相愛或愛人的情緒更為突出。特別一提這首歌的MV，主唱國國形容為「90年代受香港影響的詭異愛情故事」，其突兀的綠幕特技、浮誇服裝、霓虹顏色、剪接上生硬的過渡方式等，令人聯想到昔日香港電影的怪奇浪漫，與歌曲意外相配。

今年又會有兩隊台灣獨立樂團——溫蒂漫步和deca joins分別在2月及4月來港演出，他們的音樂會門票同樣是一秒內售罄。在落日飛車音樂會現場所見，不少觀眾都非常年輕，總覺得聽台灣獨立音樂的香港青年有種獨特的氛圍，他們特別需要音樂會——透過與他人身處同一個現場，在共同聆聽的音樂中尋求理解，與音樂品味相同的聽眾一起，就能分享自己心底無法言說的憂鬱。這種情懷令筆者想起一名在連登討論區連載網絡小說的作家沈卓怡，她曾經以落日飛車和deca joins的歌曲串連小說情節，後來兩隊樂團在香港也愈來愈受歡迎。然而在落日飛車來港表演前，寫作6年的沈卓怡也宣布休息，不再定期發布小說作品了。

文：劉螢