銅鑼灣、葵涌、深水埗 手工皮具 一針一線自家本色

銅鑼灣

方正手袋拼出低調美

銅鑼灣利園1期對面一排老建築，保留着充滿歲月韻味的舊式樓梯。拾級而上，可找到由情侶檔Yoma Ma和Elyse Yip創立的本地皮革品牌Broken Fingers。小店故事始於Yoma手製皮革書包送給Elyse，其後深入鑽研這門手藝並創立品牌，從網店發展至門市。兩人分別修讀graphic design和fine art，產品堅持原創設計，以簡約中性為主，常用到幾何圖形及拼色。以品牌主打的Boxy Bag和Square Bag為例，方正簡約設計搭配不同色彩，塑造出低調的獨特美感。

品牌名字源自兩人心有靈犀，某天她們巧合地在製作產品時弄傷手指，又剛好發照片給對方，成就了Broken Fingers這個有趣生動的品牌名稱，真實反映手製皮具的情况，同時表達「縫到手指斷都要繼續全人手縫製」的理念。Yoma認為手縫皮具比機縫牢固，但相對多花約10倍時間，訂單增多後，2個人4隻手確實難以負擔。她們後來遇上本地非牟利組織庇護工場「翠林工場」，展開互利共生的合作關係，工場發展至現時30多人，Broken Fingers一邊經營一邊幫助弱勢人士在社會立足。

坊間有不少皮革工作坊，Elyse卻更想專注自身品牌原創設計，故以零售為主工作坊為副。品牌堅持香港製造和人手縫製，採用A級意大利牛皮及法國山羊皮，Yoma表示採用的均屬植鞣革，用古法製皮方式生產，以樹膏鞣製，過程減少化學物排出，同時能被大自然分解。意大利牛皮表面光滑，較挺身，部分保留天然色斑和皮紋等，比羊皮易刮花和變色，不建議完美主義者使用；羊皮則較軟和輕，表面有天然幼紋，不易刮花及變色。除現有產品拼色外，皮革有10多種顏色可供客人自由配搭，訂製屬於自己的袋款。

Broken Fingers

地址︰銅鑼灣蘭芳道23號1樓（港鐵銅鑼灣站F出口步行約5分鐘）

IG︰broken.fingers

葵涌

DIY專屬皮色好鞋子

有人說，一雙好鞋子會帶你走向美好的地方。問題是，何處覓得屬於自己的好鞋子呢？走到手作達人雲集的葵涌區吧！其中有間創立已12年的DIY皮革工作坊Artisan M Workshop，主要開辦皮鞋和高階手袋製作課程，也提供客製化皮鞋服務。工作坊由主理人Marco Lam親自教授，令新手都能做出具質素的作品。紅褲仔出身的Marco在這個行業打滾28年，父母曾於香港開設鞋廠，他亦一直從事手袋行業，精通製作各款式的手袋和皮鞋，所以Marco亦接受客製化訂單。

工作坊主要採用意大利原色牛皮，相比坊間一般皮鞋工作坊普遍教授切割、縫製、打磨、修飾的技巧，這裏更特別的是還會教導染製鞋皮，做出屬於自己顏色的皮鞋，更加全面。Marco使用的是精製意大利顏料，他表示皮鞋像畫布一樣，每個人就像畫家般在鞋身上塗抹色彩，顏色、深淺和陰影變化無限，鞋身上亦保留手掃染色的紋路和做到雙色效果，充分表現Patina這種皮鞋手工染色的工藝，獨一無二。

皮鞋工作坊一般約需12至15小時，分4至5堂，可彈性預約上堂日期，價錢約$3600。若想訂製皮鞋，則需40至50日，價錢約$6500。Marco指訂製皮鞋工序更多，不同於各大品牌有既定尺寸標準，他需先為每名顧客量度腳形，特別是腳骨位，根據尺寸訂製專屬鞋楦，再做模型試穿，無問題才會真正動手製鞋，只有這樣才能製作一雙貼合舒適的皮鞋。其中用到Goodyear縫合鞋底技術的鞋履，均交由老師傅手縫鞋線，是相當耗時和技術要求高的手藝，單是這個工序已需要10小時，足見手工皮鞋可貴之處。

Artisan M Workshop

地址︰葵涌大連排道36至40號貴盛工業大廈1期13樓C座1309室（港鐵葵興站A出口步行約8分鐘）

IG：artisan.m.hk

深水埗

材料包簡易製手袋 舊皮衣變卡片套

深水埗大南街是皮革愛好者必到之地，皮革老字號林立，當中的The Lederer雖然創立不足10年，但背後母公司卻是扎根香港逾30年的製皮廠——瑞興皮廠。作為香港碩果僅存製皮廠的第3代傳人，90後的白浩謙（Kean）希望換個方式讓皮廠繼續走下去，遂創立The Lederer，由設計到零售一條龍，售賣各種皮革相關產品，例如錢包、卡片套、手袋等的手縫材料包，以及皮料、工具和保養產品。同時開設DIY手縫皮革工作坊，Kean希望能提供產品以外的知識，如工具的運用及皮革保養。

無奈經營困難重重，雖然現時皮廠仍有運作，但Kean稱本地製皮成本過高，基本上現有產品主要使用意大利或法國進口的植鞣牛皮或羊皮。店內經常推出自家設計產品，皮革愛好者可購買手縫材料包親手製作，網站上有部分教學短片。單純想送禮或自用，可選擇直接購買由人手縫製的成品。若家中有完好的舊皮具，可以給予它們第二次生命，重製成新皮具，Kean指有客人就用一件舊皮衣作為皮料，重製成新的皮革卡片套。

保養產品方面，他提醒真皮不要用酒精消毒和水清潔，可使用專門的皮革清潔劑，例如皮革除霉噴劑或除菌噴霧。每2至3個月定期保養上油，薄薄一層擦拭皮具表面，能維持皮質，就像人類的皮膚也需要抹cream保養，皮具才能保持較好狀態。

The Lederer

地址：深水埗大南街219號（港鐵深水埗站A2出口步行5分鐘）

IG︰the_lederer

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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